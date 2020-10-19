Увеличенный запас хода и новое оборудование: Tesla обновила Model 3

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla объявила о начале продаж слегка обновленного седана Model 3, который является самой доступной моделью в ряду калифорнийского производителя электрокаров.





Внешность машины изменилась в мелочах. В первую очередь это «дехромирование» — с оконных рамок и ручек дверей полностью убрали хром, вместо которого используется черный декор. Появились новые диски диаметром от 18 до 20 дюймов, включая колеса Uberturbine с агрессивным дизайном.





В салоне Model 3 изменился дизайн центральной консоли, глянцевые декоративные вставки заменили на матовые, появился дополнительный разъем USB-C (теперь их пять). В «базе» у электромобиля предусмотрен электропривод багажной двери.





Самое важное новшество для седана — возросший паспортный пробег на одной зарядке при батареях, модернизация которых не затронула. Так, Model 3 Standard Range Plus на одной зарядке сможет проезжать на 21 км больше (423 км), для версии Long Range Dual Motor прибавка составила 50 км (568 км), на 26 км (до 507 км) вырос пробег топового Model 3 Performance. Более того, в разгоне до 60 миль в час (97 км/ч) такой седан «скинул» 0,1 секунды, затрачивая в итоге 3,1 секунды, а модификация Long Range Dual Motor до этой же отметки ускоряется за 4,2 секунды (на 0,2 секунды быстрее дореформенного варианта).





В компании обещают, что увеличение дальности хода будет заметно в первую очередь при холодной погоде, ведь электрокару достался тепловой насос, который используется на кроссовере Model Y и прогревает салон электромобиля с меньшими затратами энергии, чем обычный отопитель.





В США обновленные Model 3 уже поступили в продажу, цены начинаются от 37 990 долларов.