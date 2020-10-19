Обнаружилась неожиданная польза фейков

Источник материала: Ежедневник

фото: gorod-che.ru

Оказывается, частое столкновение человека с недостоверными новостями благотворно влияет на очень важную его функцию.

Частое столкновение с ложными данными способствует улучшению памяти, пишет Эсквайр со ссылкой на Science Daily. Журнал, в свою очередь, апеллирует к исследованию Университета Северной Каролины в Гринсборо.

К слову, раньше эксперты говорили совершенно противоположное: утверждалось, что фейковые новости (например, о том, что мировые правительства скрывают существование летающих тарелок) заставляют человека считать такую информацию достоверной. Теперь же ученые из США пришли к другому выводу: фейки способствуют запоминанию правдивых фактов и повышают уверенность в собственных убеждениях.

Сотрудники Университета Северной Каролины провели два эксперимента, в рамках которых показали их участникам исправления ложных новостей, а также напоминали им о более ранних случаях дезинформации. Результаты исследования показали, что частое столкновение с фейками также способствует обновлению памяти.

«Это говорит о том, что может быть полезно узнать, как кто-то вводил других в заблуждение. Это знание может дать информацию о стратегиях, которые люди могут использовать для противодействия распространению дезинформации в политических целях», — заявил ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии университета Кристофер Вальхейм.