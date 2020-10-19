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Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ

19.10.2020 14:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лилия Власова – пятый человек, освобожденный из тюрьмы после встречи с Лукашенко.

Как стало известно, член президиума Координационного совета адвокат Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ и переведена под домашний арест. Об этом сообщил Юрий Воскресенский в интервью TUT.BY.

Лилия Власова – ведущий юрист и медиатор Беларуси. Она была задержана 31 августа сотрудниками ДФР КГК. Против нее возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. 

Лилия Власова, как и освобожденные перед этим из СИЗО Юрий Воскресенский, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, политолог Виталий Шкляров, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей, были участниками встречи с Лукашенко.

 
 
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Лилия Власова – пятый человек, освобожденный из тюрьмы после встречи с Лукашенко.
 
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