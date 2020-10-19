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Пенсионеры «за батьку» встретились с бабушками с БЧБ. Теперь точно: у Лукашенко не осталось электората

19.10.2020 14:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске проходит сразу два митинга: «за батьку» и марш пенсионеров против действующей «власти». Рассказываем, что нужно о них знать. 

На провластный митинг с самого утра начали свозить людей почтенного возраста на автобусах со всей страны. 

На митинг против насилия и за новые выборы уже который понедельник бабушки и дедушки приходят пешком. 

Провластный митинг разрешен, митинг против «власти» – несанкционированное мероприятие. Напомним, в прошлый понедельник силовики применяли против пенсионеров слезоточивый газ. 

Вот, сколько пришло на площадь Независимости «ябатек». 

Вот, сколько пришло пенсионеров с БЧБ. 

А потом два митинга встретились. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит сразу два митинга: «за батьку» и марш пенсионеров против действующей «власти». Рассказываем, что нужно о них знать.  На провластный...
 
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