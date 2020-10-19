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Пенсионеры «за батьку» встретились с бабушками с БЧБ. Теперь точно: у Лукашенко не осталось электората
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске проходит сразу два митинга: «за батьку» и марш пенсионеров против действующей «власти». Рассказываем, что нужно о них знать.
На провластный митинг с самого утра начали свозить людей почтенного возраста на автобусах со всей страны.
На митинг против насилия и за новые выборы уже который понедельник бабушки и дедушки приходят пешком.
Провластный митинг разрешен, митинг против «власти» – несанкционированное мероприятие. Напомним, в прошлый понедельник силовики применяли против пенсионеров слезоточивый газ.
Вот, сколько пришло на площадь Независимости «ябатек».
Вот, сколько пришло пенсионеров с БЧБ.
А потом два митинга встретились.
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Пенсионеры «за батьку» встретились с бабушками с БЧБ. Теперь точно: у Лукашенко не осталось электората
Сегодня в Минске проходит сразу два митинга: «за батьку» и марш пенсионеров против действующей «власти». Рассказываем, что нужно о них знать. На провластный...
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