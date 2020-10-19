Пенсионеры «за батьку» встретились с бабушками с БЧБ. Теперь точно: у Лукашенко не осталось электората

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске проходит сразу два митинга: «за батьку» и марш пенсионеров против действующей «власти». Рассказываем, что нужно о них знать.

На провластный митинг с самого утра начали свозить людей почтенного возраста на автобусах со всей страны.

На митинг против насилия и за новые выборы уже который понедельник бабушки и дедушки приходят пешком.

Провластный митинг разрешен, митинг против «власти» – несанкционированное мероприятие. Напомним, в прошлый понедельник силовики применяли против пенсионеров слезоточивый газ.

Вот, сколько пришло на площадь Независимости «ябатек».

Вот, сколько пришло пенсионеров с БЧБ.

А потом два митинга встретились.