Защита Бабарико направила в КГБ ходатайство о полном прекращении уголовного преследования

Источник материала: АФН

Адвокаты экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования

"Ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Виктора Бабарико по всем предъявленным ему обвинениям направлено в КГБ 16 октября. Сегодня оно поступило в следственное управление", - сообщил адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, передает Интерфакс-Запад .

Он рассказал, что в пятницу утром, до отправки ходатайства, посетил Бабарико в СИЗО вместе с ещё одним его защитником Александром Пыльченко. "Мы согласовали вопросы, связанные с ходатайством. Вопрос ставится о полном прекращении уголовного преследования", - добавил адвокат.

Уже после выхода после посещения Бабарико, защитники узнали, что Минюст принял решение о прекращении лицензии Пыльченко на адвокатскую деятельность. "Так что мы с коллегой успели сделать совместно еще один важный процессуальный шаг в рамках защиты" - отметил Лаевский.

Из-за отобранной подписки о неразглашении данных следствия защитники не могут подробно рассказать о содержании предъявленного Бабарико обвинения.

"Мы аргументировали отсутствие оснований для уголовного преследования по каждой из выдвинутых в обвинении статей Уголовного кодекса. Большое внимание уделили тому, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается", - пояснил Лаевский.

По его словам, это все расходится с требованиями УПК, по которому в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть описание инкриминируемого преступления с указанием времени, места, способа совершения и других обстоятельств.

Лаевский также проинформировал, что ни до ареста, ни после Бабарико не предъявлялось никаких актов проверок - ни налоговых, ни каких-либо иных.

Кроме того, сторона защиты, апеллирует к некоторым тезисам и подходам, которые были озвучены на большом совещании президента с правоохранительными органами, которое состоялось 20 августа 2019 года. На нем, в частности, была обозначена недопустимость уголовного преследования, которое не подкреплено железобетонными доказательствами "В данном деле защитой помимо всего прочего, также ставится вопрос и о применении этих подходов к оценке достаточности доказательственной базы по делу Бабарико. Он не задерживался при совершении каких-либо преступлений и до ареста в принципе в его адрес не поступало никаких претензий от правоохранительных органов. Сейчас мы видим множество законных аргументов за прекращение уголовного преследования", - заявил Лаевский.

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.