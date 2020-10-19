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Изгнание Кондрусевича: МВД все "проверяет". А мы молимся за его возвращение

19.10.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Проверка" по вопросу гражданской принадлежности главы белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича продолжается, в МВД заявляют, что якобы ждут ответ от каких-то иностранных компетентных органов



Напомним, архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. 

МВД позже заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Несколько недель назад департамент по гражданству и миграции МВД якобы направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

"Проверку МВД еще не завершило, она продолжается. Но, как я понимаю, она уже находится на завершающей стадии. По некоторым данным, ответ на запрос, который направлял департамент по гражданству и миграции, можно ожидать на этой неделе" - сообщил Sputnik источник, знакомый со сложившейся ситуаций.

По его словам, в рамках проверки, как утверждалось официально, в компетентные органы зарубежных страны направлялись дополнительные запросы.

В свою очередь Римско-католическая церковь в Беларуси сообщила, что с 19 октября начала новый цикл молитв за возвращение Кондрусевича в Беларусь.

Ранее МВД сообщало, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".
 
 
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"Проверка" по вопросу гражданской принадлежности главы белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича продолжается, в...
 
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