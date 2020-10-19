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Oops! В БСМП предупреждают медиков об ответственности за участие в протестах - по громкой связи
Источник материала: Партизан
Врачей Больницы скорой медицинской помощи Минска предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста.
Объявление прозвучало в понедельник утром по громкой связи.
Видео, в котором звучит объявление, выложили в телеграм-канале «Белые халаты».
По громкой связи в больнице звучало: «Участие сотрудников больницы в несанкционированных массовых мероприятиях в городе влечет за собой административную ответственность».
«Объявление звучало несколько раз» — подтвердил
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Врачей Больницы скорой медицинской помощи Минска предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста.
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