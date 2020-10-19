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Она делала свою работу: задержанную на марше журналистку арестовали на 13 суток

19.10.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Октябрьский суд Минска арестовал на 13 суток журналистку Onliner Дарью Спевак, задержанную на студенческом марше в субботу, 17 октября.

Судья Елена Живица признала Спевак виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и по статье 23.4 КоАП (неповиновение распоряжению должностного лица.

Защита настаивала, что журналистка не была участницей акции, а освещала ее.

Помимо Спевак, в тот же день в Минске задержали фотокорреспондента TUT.by и БелаПАН Вадима Замировского и видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина.
 
Теги: Минск
 
 
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Октябрьский суд Минска арестовал на 13 суток журналистку Onliner Дарью Спевак, задержанную на студенческом марше в субботу, 17 октября.
 
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