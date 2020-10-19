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Возняк: Беларусь может столкнуться со смягченным вариантом украинского сценария
Источник материала: Партизан
Жесткость органов правопорядка при разгоне мирных акций ведет к заметной радикализации ряда участников маршей протеста.
Такое мнение корреспонденту
Возняк обратил внимание на то, что воскресный марш ознаменовался не только выстрелами силовиков резиновыми пулями в воздух – правоохранители стреляли и по самим протестующим.
«Тому есть уже видео подтверждение в Интернете. Так что МВД говорит неправду», - подчеркнул он.
При этом Возняк отметил, что, если анализировать ситуацию в целом, то силовые структуры стали применять более жесткие меры для разгона протестующих.
«Но я очень надеюсь, что дело не дойдет до применения боевого оружия. В первую очередь, кто от этого проиграет, - будет действующая власть», - убежден он.
В то же время представитель «Справедливого мира» акцентировал внимание на еще одной нехорошей тенденции.
«Жесткость силовиков при разгоне протестов приводит к некоторому снижению количества протестующих, но к заметной радикализации тех, кто выходил и будет выходить дальше на марши протеста. Если эта тенденция продолжится, то белорусский протест может потерять мирный формат, и тогда стране грозит некий смягченный вариант украинского сценария. Все это меня очень тревожит», - подытожил он.
Напомним: сперва замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич на официальном ютуб-канале МВД заявил, что в случае необходимости органы правопорядка вынуждены будут применить боевого оружия против радикально настроенных участников акций протеста. Аналогичные заявления сделал и начальник минского ГУБОПиКа Николай Карпенков.
Вчера в Минске прошел «Партизанский марш» - силовики при разгоне митингующих стреляли резиновыми пулями в воздух.
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Жесткость органов правопорядка при разгоне мирных акций ведет к заметной радикализации ряда участников маршей протеста.
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