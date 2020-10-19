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Возняк: Беларусь может столкнуться со смягченным вариантом украинского сценария

19.10.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жесткость органов правопорядка при разгоне мирных акций ведет к заметной радикализации ряда участников маршей протеста.




Такое мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк, комментируя разгон участников «Партизанского марша».

Возняк обратил внимание на то, что воскресный марш ознаменовался не только выстрелами силовиков резиновыми пулями в воздух – правоохранители стреляли и по самим протестующим.

«Тому есть уже видео подтверждение в Интернете. Так что МВД говорит неправду», - подчеркнул он.

При этом Возняк отметил, что, если анализировать ситуацию в целом, то силовые структуры стали применять более жесткие меры для разгона протестующих.

«Но я очень надеюсь, что дело не дойдет до применения боевого оружия. В первую очередь, кто от этого проиграет, - будет действующая власть», - убежден он.

В то же время представитель «Справедливого мира» акцентировал внимание на еще одной нехорошей тенденции.


«Жесткость силовиков при разгоне протестов приводит к некоторому снижению количества протестующих, но к заметной радикализации тех, кто выходил и будет выходить дальше на марши протеста. Если эта тенденция продолжится, то белорусский протест может потерять мирный формат, и тогда стране грозит некий смягченный вариант украинского сценария. Все это меня очень тревожит», - подытожил он.

Напомним: сперва замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич на официальном ютуб-канале МВД заявил, что в случае необходимости органы правопорядка вынуждены будут применить боевого оружия против радикально настроенных участников акций протеста. Аналогичные заявления сделал и начальник минского ГУБОПиКа Николай Карпенков.

Вчера в Минске прошел «Партизанский марш» - силовики при разгоне митингующих стреляли резиновыми пулями в воздух.
 
Теги: Минск
 
 
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Жесткость органов правопорядка при разгоне мирных акций ведет к заметной радикализации ряда участников маршей протеста.
 
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