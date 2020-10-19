Несколько тысяч человек участвуют в Марше мудрости, к колонне присоединилась Нина Багинская

К Маршу мудрости присоединилась известная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская.



Фото из архива

Число участников марша, тем временем, выросло до нескольких тысяч. Демонстранты — в основном люди пенсионного возраста — идут по левой части проспекта Независимости. Их приветствуют прохожие и проезжающие мимо машины.