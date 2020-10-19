Корреспондента onliner.by Дарью Спевак осудили на 13 суток ареста

Корреспондент сетевого издания onliner.by Дарья Спевак осуждена в общей сложности на 13 суток ареста по статьям 23.4 и 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии).





Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Спевак была задержана днем 17 октября в центре Минска при освещении марша студентов.

В суде адвокат журналистки ходатайствовал о личном присутствии свидетелей обвинения — сотрудников милиции Симончика и Кушнера, поскольку, по его словам, «они написали свои протоколы под копирку». Судья решила рассматривать дело без них.

В протоколах об административном правонарушении было указано, что Спевак «приняла активное участие в митинге, чем нарушила закон о массовых мероприятиях». Кроме того, в документе утверждалось, что «на неоднократные призывы капитана патрульно-постовой службы Симончика покинуть определенное место» она ответила «категорическим отказом, оказав неповиновение».

Журналистка заявила, что категорически отрицает вину. «Я работала на студенческом марше сначала возле БГУИР, — пояснила она в суде. — После этого направилась с коллегами к МГЛУ, где студенты пошли к перекрестку Козлова и Независимости. Около 13.00 подъехали несколько микроавтобусов с сотрудниками в черном, я так понимаю, это был ОМОН. Ко мне подошли двое, взяли за локти и отвели в машину. Никто не представлялся, сказали только: «Отдай телефон».

На вопрос судьи, оказывала ли она неповиновение, Спевак ответила отрицательно. «До этого я снимала на телефон, и сотрудникам милиции было не до меня, — сказала журналистка. — Я осуществляла свою работу. Причины задержания мне никто не называл, а я и не спрашивала. Слышала команду: «Прессу берем». Думала, что для проверки документов, это же не первый раз журналистов задерживают».

Спевак подчеркнула, что ее задерживали сотрудники ОМОНа, а «никакие не патрульные».

Ее адвокат предложил приобщить к делу редакционное задание журналистки и характеристику работодателя. Затем судья изучила видеозапись задержания Спевак.

Автора видеозаписи пригласили в суд в качестве свидетеля. Она рассказала, что лично с журналисткой не знакома. В субботу она ехала на работу, стояла на трамвайной остановке. «Пока ждала транспорт, сняла около минуты видео, став очевидцем задержания людей, — сказала свидетель Татьяна. — Не было никакого неповиновения или попыток убежать со стороны девушки — было только задержание, это хорошо видно на видео».

Адвокат попросил отправить дело на доработку, поскольку в протоколах указано разное время совершения правонарушения. Он также подчеркнул, что материалы дела не подтверждают действий, которые Спевак вменяются по ст. 23.34 КоАП. Затем суд огласил абсолютно идентичные протоколы опроса свидетелей Симончика и Кушнера.

В итоге судья Живица постановила признать Спевак виновной и вынесла наказание: шесть суток ареста по ст. 23.4 и семь — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.