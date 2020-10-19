В Минске проходит Марш мудрости

Примерно 400 участников Марша мудрости, собравшихся возле Красного костела в Минске, начали шествие по проспекту Независимости.





Демонстранты — в основном люди пенсионного возраста − идут с бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Они скандируют лозунги: «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Выпускай!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!». У многих в руках цветы, в колонне плакаты «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Проезжающие мимо машины сигналят колонне.

За происходящим наблюдают силовики в гражданской одежде с закрытыми лицами, сотрудники милиции и МЧС.

Тем временем возле Дома правительства продолжают собираться участники провластной демонстрации. Они идут на площадь Независимости организованными многочисленными колоннами с государственной символикой.