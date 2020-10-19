Volkswagen ID.4 сфотографировали на дороге общего пользования без камуфляжа

Источник материала: Onliner

Читатель портала Carscoops сфотографировал компактный кроссовер Volkswagen ID.4 на дороге общего пользования абсолютно без камуфляжа. Несмотря на то, что модель уже рассекречена, ее продажи еще не начались, и в естественной среде обитания ID.4 пока еще редкость.

Продажи первой партии электромобиля начнутся в январе 2021 года. Изначально к дилерам поступят заднеприводные модификации 1st Edition. Позже (обещают, что до конца марта 2021 года) покупателям станет доступно исполнение ID.4 Pro RWD. Тогда же подоспеют полноприводные ID.4 AWD Pro. Все это касается рынка США, где были сделаны фотографии, которые вы видите в данной заметке. Что касается Европы, здесь модель может появиться чуть раньше.





В США первый серийный ID.4 сфотографировали в Малибу (Калифорния). Черный кроссовер стоял у зарядной станции. Возможно, эту машину получил местный импортер для клиентских тестов. Но не исключено, что немцы испытывают, как ID.4 будет заряжаться от разных американских станций, которые отличаются от европейских.

Напомним, Volkswagen ID.4 будет оснащаться двигателями мощностью 148, 175 или 204 л. с. Два первых варианта комплектуются батареей емкостью 55 кВт·ч (запас — 360 км), 204-сильная модификация оснащается аккумулятором на 77 кВт·ч (520 км). Про полноприводные исполнения пока точной информации нет.

В США кроссовер будет стоить от $39 995 (версия Pro RWD). За двухмоторную ID.4 AWD Pro придется заплатить $43 695. Спецверсия ID.4 1st Edition обойдется в $43 995. В 2022-м появится бюджетный вариант паркетника за $35 000.