|
Nokia снова попробует развернуть на Луне 4G-сеть
Источник материала: Onliner
NASA выделит средства на развертывание на естественном спутнике Земли 4G-сети. Исполнителем проекта выступит компания Nokia. Предполагается, что связь будет востребована в рамках более масштабной программы по созданию на Луне базы. В перспективе возможен апгрейд 4G-сети в 5G-сеть.
На реализацию проекта будет выделено $14,1 млн, им займется дочернее предприятие Nokia Bell Labs. Bell Labs, в свою очередь, будет сотрудничать с аэрокосмическими инженерами из Intuitive Machines.
Считается, что на Луне 4G-связь окажется лучше, чем на Земле: сигналу не мешают здания и интерференция от других источников. В то же время придется решить вопросы экстремальных температур, вакуума и космической радиации, а также вибраций, вызываемых посадкой и взлетом кораблей.
О развертывании 4G на Луне говорят уже несколько лет. В 2018 году об аналогичных планах заявлял оператор Vodafone, технологическим партнером называли ту же Nokia.
Android, экран 6.81" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA выделит средства на развертывание на естественном спутнике Земли 4G-сети. Исполнителем проекта выступит компания Nokia. Предполагается, что связь будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)