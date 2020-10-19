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Nokia снова попробует развернуть на Луне 4G-сеть

19.10.2020 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

NASA выделит средства на развертывание на естественном спутнике Земли 4G-сети. Исполнителем проекта выступит компания Nokia. Предполагается, что связь будет востребована в рамках более масштабной программы по созданию на Луне базы. В перспективе возможен апгрейд 4G-сети в 5G-сеть.

На реализацию проекта будет выделено $14,1 млн, им займется дочернее предприятие Nokia Bell Labs. Bell Labs, в свою очередь, будет сотрудничать с аэрокосмическими инженерами из Intuitive Machines.

Считается, что на Луне 4G-связь окажется лучше, чем на Земле: сигналу не мешают здания и интерференция от других источников. В то же время придется решить вопросы экстремальных температур, вакуума и космической радиации, а также вибраций, вызываемых посадкой и взлетом кораблей.

О развертывании 4G на Луне говорят уже несколько лет. В 2018 году об аналогичных планах заявлял оператор Vodafone, технологическим партнером называли ту же Nokia.

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NASA выделит средства на развертывание на естественном спутнике Земли 4G-сети. Исполнителем проекта выступит компания Nokia. Предполагается, что связь будет...
 
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