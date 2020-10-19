Nokia снова попробует развернуть на Луне 4G-сеть

Источник материала: Onliner

NASA выделит средства на развертывание на естественном спутнике Земли 4G-сети. Исполнителем проекта выступит компания Nokia. Предполагается, что связь будет востребована в рамках более масштабной программы по созданию на Луне базы. В перспективе возможен апгрейд 4G-сети в 5G-сеть.

На реализацию проекта будет выделено $14,1 млн, им займется дочернее предприятие Nokia Bell Labs. Bell Labs, в свою очередь, будет сотрудничать с аэрокосмическими инженерами из Intuitive Machines.

Считается, что на Луне 4G-связь окажется лучше, чем на Земле: сигналу не мешают здания и интерференция от других источников. В то же время придется решить вопросы экстремальных температур, вакуума и космической радиации, а также вибраций, вызываемых посадкой и взлетом кораблей.

To the moon! We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface. So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP — Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020

О развертывании 4G на Луне говорят уже несколько лет. В 2018 году об аналогичных планах заявлял оператор Vodafone, технологическим партнером называли ту же Nokia.