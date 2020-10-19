Фестиваль смешанных единоборств в Минске – подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

В эту пятницу 23 октября на "Чижовка-Арене" стартует главный турнир нынешнего сезона для представителей смешанных единоборств – чемпионат Беларуси по ММА. В октагон выйдут бойцы крупнейших клубов страны – "Феникса", "Аквариума" (оба – Минск), "Гладиатора" (Гомель), "Керберуса" (Молодечно), "Патриота" (Полоцк), "КУДО" (Кобрин), Академии ММА, а также спортсмены из России и Казахстана.

Параллельно с чемпионатом пройдет двухдневный фестиваль (23–24 октября) по смешанным единоборствам. В программе любительские соревнования по ушу, тхэквондо, панкратиону, каратэ, К-1 и ММА, а также профессиональный турнир по кикбоксингу и ММА – BFC 63.

Подробнее о мероприятиях, которые смогут посетить зрители в Минске, расскажут:

исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Республики Беларусь Максим КОРОЛЬКОВ

легендарный белорусский боец тайского бокса и К-1, 14-кратный чемпион мира среди любителей и профессионалов Чингиз АЛЛАЗОВ

бойцы ММА

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет 20 октября в 15:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

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Павел Антонов

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