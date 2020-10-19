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Колташов: избыточность энергии БелАЭС не означает ненужность

19.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Колташов: избыточность энергии БелАЭС не означает ненужность!

Белорусские власти были уверены в том, что у них будут удерживаться равновесные отношения с соседними рынками. И никто там не будет обращать внимания на противоречия в самом белорусском государстве, действуя протекционистскими методами в отношении белорусского экспорта. Но именно это и произошло, полагает известный российский эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований "Института нового общества" Василий Колташов.

"Когда Беларусь вместе с Россией будет выходить из депрессивного экономического состояния (которое сегодня является глобальным), начнется экономическое оживление, потом устойчивый рост, и мы увидим, что вся электрическая энергия БелАЭС, которая является ценнейшим ресурсом, обязательно будет востребована", – сказал собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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По мнению эксперта, экономический рост будет определяться стратегией государства. Причем имеется в виду не какой-то документ, который будет называться "стратегией", а реальными мероприятиями, которые поднимут потребительский спрос. И в то же время обеспечат замещение импорта и расширение линейки экспортируемых товаров в виде продукции переработки.

Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС готов на 98%. Проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. В ноябре начнется энергетический пуск первого блока, т.е. производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны. Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.

Комментарий руководителя Центра политэкономических исследований "Института нового общества" Василия Колташова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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