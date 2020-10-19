|
Колташов: избыточность энергии БелАЭС не означает ненужность
19.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские власти были уверены в том, что у них будут удерживаться равновесные отношения с соседними рынками. И никто там не будет обращать внимания на противоречия в самом белорусском государстве, действуя протекционистскими методами в отношении белорусского экспорта. Но именно это и произошло, полагает известный российский эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований "Института нового общества" Василий Колташов.
"Когда Беларусь вместе с Россией будет выходить из депрессивного экономического состояния (которое сегодня является глобальным), начнется экономическое оживление, потом устойчивый рост, и мы увидим, что вся электрическая энергия БелАЭС, которая является ценнейшим ресурсом, обязательно будет востребована", – сказал собеседник Sputnik.
© Sputnik / Александр Натрускин
По мнению эксперта, экономический рост будет определяться стратегией государства. Причем имеется в виду не какой-то документ, который будет называться "стратегией", а реальными мероприятиями, которые поднимут потребительский спрос. И в то же время обеспечат замещение импорта и расширение линейки экспортируемых товаров в виде продукции переработки.
Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС
Комментарий руководителя Центра политэкономических исследований "Института нового общества" Василия Колташова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что делать с электроэнергией, которую будет вырабатывать БелАЭС, сбудутся ли негативные прогнозы экспертов по проблемам с ее экспортом - мнение известного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)