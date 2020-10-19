Дизайнер интерьера рассказала о главных трендах на 2021-й год (приходит мода на скрытые кухни)

Источник материала: Tut.by

Как создать стильный современный интерьер «с картинки»? Какие предметы мебели и элементы декора будут популярны в будущем году? О главных трендах рассказала концепт-дизайнер Studio57 Екатерина Гудкова.

Екатерина Гудкова , дизайнер интерьеров

По словам Екатерины, в эпоху осознанного потребления на смену бушующему максимализму и смешению стилей в интерьерах опять возвращается гармония и навеянный природой дзен-минимализм.

— Люди немного устали от царившей последние несколько лет философии китча, поэтому интерьер ближайшего 2021 года навеян аутентичным японским сканди, философией осознанности, моды на ремесленные и этнические артефакты, «правильные» инновации.

Сейчас мы вместе с дизайнером покажем и расскажем, какие же тренды будут характерны для интерьеров в ближайшее время.

Ремесленное наследие

Одним из трендов в 2021 году будет использование в качестве декора предметов ручного труда. Глобальная повестка меняет наши представления о восприятии некоторых предметов: пандемия заставила обратить внимание на местные бренды, отойти от промышленных крупносерийных товаров при выборе декора для дома. Предмет интерьера теперь ценится не только за свою эстетику, но и за историю создания, использование традиционных технологий при производстве.

— «Промышленная крупносерийка» сменяется recycle-предметами: доставайте в 2021-м с антресоли ковер с этнопринтом, привезенный из Баку еще в 2009-м, юношеские коллекции марок в рамке вместо постеров из Зары, актуальна вечная классика — органично состаренный венский стул. В предметном дизайне торжествует принцип «красота в изъяне» — предметы с врожденными несовершенствами и подчеркнутым ощущением подлинности.

Ротанг: новые формы

2020 год окончательно разрушил стереотип о том, что плетеная мебель больше подходит для загородных террас и веранд. Ротанг, тростник и бамбук перебираются в городские квартиры.



'Libelle' стеллаж by Pietro Russo for Baxter. Фото: baxter.it

'Libelle' стеллаж by Pietro Russo for Baxter. Фото: baxter.it

В прогнозах-2021 мебель в духе urban camping приобретет еще более необычные формы, расцветки и варианты исполнения.



Коллекция 2021 от HKliving (Голландия). Фото: hklivingusa.com

Коллекция 2021 от HKliving (Голландия). Фото: hklivingusa.com

Спрятать все

Метраж современных квартир сокращается, цена формирует спрос на квартиры-студии и «евродвушки», а при таких планировках «игра в прятки» очень выручает, если цель дизайна — создать лаконичный свободный интерьер.

В 2018–2019 годах все массово прятали гардеробные, гладильные и постирочные. В 2020–2021 активно набирает обороты тренд скрытой кухни.



Скрытые кухни La Cucine (Италия). Фото предоставлено Studio57

— Все системы хранения закрыты фасадами в потолок. Также одним из «кухонных» трендов является отказ от верхних систем хранения либо же замена верхних шкафов на открытый стеллаж, несущий скорее декоративную функцию.



Фото предоставлено Studio57

Фото предоставлено Studio57

Модульная мебель

На смену сложным и цельным формам мебели приходит модульная функциональность: сборные мягкие квадраты могут служить пуфом для прихожей, оттоманкой для кровати или собираться в огромный диван.



Диван Camaleonda, дизайнер Mario Bellini, B&B (Италия). Основной характеристикой Camaleonda является ее почти безграничная модульность, геометричность, позволяющая рассматривать каждый элемент как нечто вроде гигантского пикселя для определения обстановки дома. Фото: bebitalia.com



Диван-галька дизайнера Линде Тангелдер, Valerie Objects (Бельгия). Фото: valerie-objects.com

В коллекцию входят одноместные, двухместные, угловые элементы, пуфы и столики. Эти элементы могут быть соединены друг с другом различными способами, словно конструктор, чтобы создать бесконечные конфигурации. Фото: valerie-objects.com

— Мягкая мебель с ножек опускается на пол, в целом становится ниже, фактически освобождая пространства на уровне глаз.



Модульный диван Westside разработал для Poliform (Италия) француз Жан-Мари Массо. Фото предоставлено Studio57

Освещение

Среди трендов самым полезным и имеющим все шансы застолбиться в списке пунктов «грамотного» интерьера служат сценарии освещения.



Настольная лампа Captain Flint, Flos. Мрамор, сталь, поликарбонат, светодиоды. Дизайнер Майкл Анастассиадес — дизайнер года по версии Maison & Objet 2020, задает тренд на переосмысление освещения в пространстве. Фото предоставлено Studio57



Черная патинированная латунь. Выдувное опаловое стекло. Дизайнер Майкл Анастассиадес. Фото предоставлено Studio57

— Раньше светорасчет помещений был обязательным при проектировании коммерческих интерьеров, но в 2020 году тенденция перешла и на жилые интерьеры. Логично, что в рабочей зоне кухни света должно быть больше, чем в лаундж-зоне гостиной. Вопросами яркости, количества источников света, цветовой температурой теперь занимаются отдельные специалисты.

Также дизайнер отмечает, что все чаще потолочный статичный свет заменяют местным освещением, подсвечивая рабочие зоны или декоративные элементы в комнате. Минималистичные торшеры, композиции из светильников, настольные лампы подсвечивают нужные рабочие зоны и декоративные элементы в комнате. Из трендовых материалов — долговечные матовые металлы.

Мотивы палитры 2021 года

Потребность в простоте и в уклонении от технологий ведет к популярности уравновешенных и приземленных оттенков: нежный розовый first light, светло-зеленый оттенок Back To Nature, лимонный шербет. Этот тренд возник, чтобы цветом помочь выразить в интерьере безопасность, спокойствие и эмоциональный комфорт.



Приглушенная палитра природных оттенков в превью коллекции 2021 года от Poliform. Фото предоставлено Studio57

— Палитра любимого в 2020 barbie розового усложняется, ее дополняют карминно-красные и терракотовые оттенки. Цвет года 2020 элегантный синий Classic blue заменяет более земной сине-зеленый оттенок. Холодные светлые оттенки сменяются более теплыми и землистыми. В мире цвета безоговорочно торжествует любовь к природе, баланс и принцип slow-life.