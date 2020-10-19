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Из СИЗО №1 выпустили Лилию Власову
Источник материала: БДГ
Ранее под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
Как сообщил TUT.BY освобожденный ранее член инициативной группы Бабарико Юрий Воскресенский, в пятницу вечером Лилия Власова
Ранее под домашний арест перевели адвоката Мари Колесниковой Илью Салея и политтехнолога Виталия Шкларова. Из СИЗО также выпустили всех арестованных ранее сотрудников PandaDoc, кроме Виктора Кувшинова. Таким образом, из СИЗО выпущено 6 из присутствующих двенадцати на встрече с Лукашенко людей.
Напомним, Александр Лукашенко 10 октября
По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба
14 октября стало известно
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Ранее под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда...
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