Из СИЗО №1 выпустили Лилию Власову

Ранее под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Как сообщил TUT.BY освобожденный ранее член инициативной группы Бабарико Юрий Воскресенский, в пятницу вечером Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

Ранее под домашний арест перевели адвоката Мари Колесниковой Илью Салея и политтехнолога Виталия Шкларова. Из СИЗО также выпустили всех арестованных ранее сотрудников PandaDoc, кроме Виктора Кувшинова. Таким образом, из СИЗО выпущено 6 из присутствующих двенадцати на встрече с Лукашенко людей.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси. По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ.