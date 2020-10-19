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Из СИЗО №1 выпустили Лилию Власову

19.10.2020 15:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ранее под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Как сообщил TUT.BY освобожденный ранее член инициативной группы Бабарико Юрий Воскресенский, в пятницу вечером Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

Ранее под домашний арест перевели адвоката Мари Колесниковой Илью Салея и политтехнолога Виталия Шкларова. Из СИЗО также выпустили всех арестованных ранее сотрудников PandaDoc, кроме Виктора Кувшинова. Таким образом, из СИЗО выпущено 6 из присутствующих двенадцати на встрече с Лукашенко людей.

Напомним,  Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ.

14 октября стало известно содержание разговора экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико со своими адвокатами. По словам Бабарико, никакого диалога на встрече не было. Он считает, что диалог возможен, когда стороны находятся в равных условиях.

 
 
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Ранее под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда...
 
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