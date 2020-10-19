Фотограф Вадим Замировский приговорен к 15 суткам ареста

Источник материала: АФН

Суд Октябрьского района Минска рассмотрела приговорил фотожурналиста Вадима Замировского к 15 суткам административного ареста. Замировский работает на БелаПАН и TUT.BY.

Протокол по статье 23.34 КоАП, составленный милицией, звучит так: 17 октября в 13.00 Вадим Замировский находился на тротуаре вблизи проезжей части по адресу: Козлова, 2, и принял участие в группе лиц в митинге, без соответствующего разрешения Мингориспокома, которое «выразилось в организованном массовом собрании граждан в целях публичного выражения своих общественно-политических настроений».

Согласно протоколу о неповиновении (статья 23.4 КоАП), 17 октября в 13.30 Замировский на «неоднократное требование» командира роты ППС, капитана милиции Симончика покинуть определенное место в целях обеспечения общественной безопасности ответил категорическим отказом, чем оказал неповиновение сотрудникам при исполнении.

Свидетели, которые указаны в протоколах, на заседание не явились «в связи со служебной занятостью», сообщила в начале заседания секретарь суда, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Сам Вадим Замировский находится в ИВС на Окрестина, свои пояснения он дает по видеосвязи.

Адвокат заявила ходатайства о вызове двух свидетелей — директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который может подтвердить то, что Замировский выполнял редакционное задание, и журналистку Настасью Ровда, которая видела момент задержания.

Суд согласился с опросом только журналистки Ровды, поскольку то, что Замировский работал как журналист в тот день, подтверждают письменные материалы дела — редакционное задание и удостоверение, сказала судья Живица.

Вадим Замировский ни с одним из правонарушений, которые ему вменяют, не согласился. Он объяснил, что 17 октября работал на марше студентов.

По его словам, примерно в 12.50 колонна начала движения, прошла по улице Румянцева, повернула на Козлова, вышла к проспекту Независимости. В этот момент подъехало несколько микроавтобусов. Оттуда выбежали сотрудники ОМОНа, задержали студентов, после этого — Дарью Спевак (13 суток ареста), а затем и его самого.

«Это произошло в 13.04. при этом к нам никто не обращался, никаких просьб покинуть территорию не звучало. Я находился там со служебным удостоверением и выполнял фотосъемку как журналист. Ко мне подошел сотрудник ОМОН, попросил пройти. Я прошел», - рассказал он.

Замировский пояснил, что все время держался в стороне от колонны студентов, которые участвовали в марше.

Свидетелей-милиционеров, чьи имена указаны в протоколах, — Симончика и Кушнера — суд решил не вызывать. На процессе зачитала протоколы их опроса, которые полностью дублируют друг друга, а также сам протокол об административном правонарушении.

«В протоколе не указано, как именно я нарушал общественный порядок или участвовал в несанкционированном мероприятии», — заметил Вадим Замировский.

Судья Живица также ознакомилась с видео задержания, о приобщении которых ходатайствовала защита.

Суд вынес постановление по делу фотографа TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского: 15 суток административного ареста.

Суд признал его виновным по двум статьям: 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).