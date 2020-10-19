БАЖ: Корреспондент onliner.by Дарья Спевак арестована на 13 суток

Источник материала: АФН

Суд Октябрьского района Минска 19 октября приговорил журналиста onliner.by Дарью Спевак в общей сложности на 13 суток ареста по статьям 23.4 и 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии).

Такое решение приняла судья Елена Живица, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Из протокола задержания значится, что Спевак приняла активное участие в митинге, чем нарушила закон о массовых мероприятиях. На неоднократные призывы капитана патрульно-постовой службы Симончика покинуть определенное место ответила категорическим отказом, оказав неповиновение.

В суде Дарья «категорически отрицает» вину.

«Я работала на студенческом марше сначала возле БГУИРа. После этого направилась с коллегами к МГЛУ, где студенты пошли к перекрестку Козлова и Независимости. Около 13 часов подъехали несколько микроавтобусов с сотрудниками в черном, я так понимаю, это был ОМОН. Ко мне подошли двое, взяли за локти и отвели в машину. Никто не представлялся — сказали только: «Отдай телефон», - рассказала она.

На вопрос судьи «Неповиновение оказывали?», журналист ответила: «Нет. До этого я снимала на телефон, и сотрудникам милиции было не до меня. Я осуществляла свою работу. Причины задержания мне никто не называл, а я и не спрашивала. Слышала команду: «Прессу берем», но мы же знаем, что не первый раз. Думала, что для проверки документов, это же не первый раз журналистов задерживают. Нас (вместе с коллегами) сначала привели в автозак и отвезли в РУВД, как я понимаю, Центрального района. Потом перевезли в Октябрьский [район]. Какое-то время провели в актовом зале, все видели наши документы».

«Свидетели (милиционеры) Симончик и Кушнер вам знакомы?», - спросила судья.

«Нет. Меня задерживал ОМОН, никакие не патрульные», - ответила журналист.

Суд долго думал, но все же разрешил приобщить к делу видеозапись задержания. В суд в качестве свидетеля пригласили автора одного из видео задержания журналиста.

«Я лично не знакома с Дарьей. В субботу ехала на работу, стояла на трамвайной остановке. Пока ждала транспорт, сняла около 1 минуты видео, став очевидцем задержания людей. Не было никакого неповиновения или попыток убежать со стороны девушки — было только задержание, это хорошо видно на видео», — сообщила Татьяна, ставшая свидетелем задержания.

Защитник просит отправить дело на доработку, потому что, в частности, в двух протоколах указано разное время совершения правонарушения: «Получается, что моего подзащитного задержали в 13:00, потом отпустили, а потом снова задержали в 13:30. Кроме того, у журналиста есть право посещать массовые мероприятия».

Суд оглашает протокол опроса двух свидетелей (Симончика и Кушнера), они слово в слово повторяются.

В итоге судья Живица, рассмотрев дело, постановила: признать Спевак виновной по ч. 1 ст. 23.34 и арестовать на 7 суток. Ее же признать виновной по 23.4 КоАП на 6 суток. Итого: 13 суток ареста.