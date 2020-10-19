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Еще одного задержанного на марше журналиста арестовали на 15 суток

19.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судья Октябрьского суда Минска Елена Живица судья назначила 15 суток ареста фотографу БелаПАН и TUT.by Вадиму Замировскому.

Его признали виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и по статье 23.4 КоАП (неповиновение распоряжению должностного лица), хотя он присутствовал на марше как журналист — на нем было редакционное удостоверение, синяя жилетка с надписью "Пресса" и два профессиональных фотоаппарата.

Ранее та же судья по тем же статьям присудила 13 суток журналистке Onliner Дарье Спевак.

Журналисты были задержаны на студенческом марше в субботу, 17 октября. Помимо них в тот же день в Минске задержали и видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина. Ему приговор еще не вынесен, но, по всей видимости, будет таким же.
 
Теги: Минск
 
 
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Судья Октябрьского суда Минска Елена Живица судья назначила 15 суток ареста фотографу БелаПАН и TUT.by Вадиму Замировскому.
 
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