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Европарламент рассмотрит отношения с Беларусью

19.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский парламент в ходе пленарного заседания 19-22 октября вновь обратится к ситуации в Беларуси. Дебаты по отношениям с нашей страной запланированы на вторник 20 октября.




По их итогам евродепутаты дадут рекомендации по отношениям с Беларусью Европейскому совету, Еврокомиссии и Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности. В проекте решения, опубликованном на сайте Европарламента, содержится призыв к введению санкций в отношении Александра Лукашенко, рассмотреть возможность введения отраслевых санкций, немедленно прекратить любые выплаты финансовой помощи ЕС в адрес белорусских властей, отсрочить ввод в эксплуатацию БелАЭС, а также другие меры.

17 сентября Европарламент уже принял довольно жесткую резолюцию по ситуации в Беларуси. Рекомендации развивают ее положения.
 
 
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Европейский парламент в ходе пленарного заседания 19-22 октября вновь обратится к ситуации в Беларуси. Дебаты по отношениям с нашей страной запланированы на вторник...
 
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