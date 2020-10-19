ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: листопад в Казахстане, осеннее тепло в Таджикистане

19.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый снег выпал накануне в Москве, однако он тут же растаял. О том, какая сегодня погода в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Беларуси сегодня сильный ветер, возможны кратковременные дожди, передает Инна Согалович. В Минске плюс 7. В южных областях чуть теплее – 9 градусов. Коммунальные службы активно убирают опавшую листву. Только в столице нужно убрать больше трех тысяч гектаров территории. Из осеннего сырья делают органическое удобрение – гумус без примесей. Его покупают и крупные фермеры, и дачники для приусадебных участков.

В Алматы наступила пора листопада. Погода все еще радует: светит солнце, температура днем около 19 градусов, без осадков, сообщает Тимур Сандыбаев. Пока не начался сезон дождей, в южной столице Казахстана активно ведут озеленение. Активисты-экологи и курсанты-пограничники высадили на окраине города 175 саженцев сосны. Мероприятие приурочили к юбилею Абая Кунанбаева.

В Таджикистане небольшая облачность, средняя температура по стране плюс 23 градуса, передает Зарина Абдуназарова. Такая теплая солнечная погода помогает фермерам в сборе овощей и фруктов. Накануне в больших городах республики провели «Иди Мехргон» – праздник урожая. Аграрии со всей страны представляют свою продукцию. В этот же день отметили и фестиваль риса, на котором представили более 30 сортов, выращенных в Таджикистане.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси из опавшей листвы делают органическое удобрение – гумус. Его покупают и крупные фермеры, и дачники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам заменят паспорта на ID-карты за 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика