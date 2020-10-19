Погода в СНГ: листопад в Казахстане, осеннее тепло в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый снег выпал накануне в Москве, однако он тут же растаял. О том, какая сегодня погода в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Беларуси сегодня сильный ветер, возможны кратковременные дожди, передает Инна Согалович. В Минске плюс 7. В южных областях чуть теплее – 9 градусов. Коммунальные службы активно убирают опавшую листву. Только в столице нужно убрать больше трех тысяч гектаров территории. Из осеннего сырья делают органическое удобрение – гумус без примесей. Его покупают и крупные фермеры, и дачники для приусадебных участков.

В Алматы наступила пора листопада. Погода все еще радует: светит солнце, температура днем около 19 градусов, без осадков, сообщает Тимур Сандыбаев. Пока не начался сезон дождей, в южной столице Казахстана активно ведут озеленение. Активисты-экологи и курсанты-пограничники высадили на окраине города 175 саженцев сосны. Мероприятие приурочили к юбилею Абая Кунанбаева.

В Таджикистане небольшая облачность, средняя температура по стране плюс 23 градуса, передает Зарина Абдуназарова. Такая теплая солнечная погода помогает фермерам в сборе овощей и фруктов. Накануне в больших городах республики провели «Иди Мехргон» – праздник урожая. Аграрии со всей страны представляют свою продукцию. В этот же день отметили и фестиваль риса, на котором представили более 30 сортов, выращенных в Таджикистане.