|
Белорусам заменят паспорта на ID-карты за 10 лет
Источник материала: Myfin
По его словам, нет обязательного одновременного перехода на ID-карты и практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет), передает БЕЛТА.
Вместе с тем Павел Ткач отметил, что развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения.
По его мнению, этот процесс можно сравнить с внедрением
Что в итоге?
ID-карта позволит совершать максимально возможное количество услуг не выходя из дома, отметил Павел Ткач. На первом этапе будут доступны 5 административных процедур и 5 электронных услуг, а затем - все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.
Как ранее
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси ID-карты полностью заменят ныне действующие паспорта в 2030 году. Об этом сообщил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)