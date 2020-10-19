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Белорусам заменят паспорта на ID-карты за 10 лет

19.10.2020 15:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По его словам, нет обязательного одновременного перехода на ID-карты и практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет), передает БЕЛТА.

Вместе с тем Павел Ткач отметил, что развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения.

По его мнению, этот процесс можно сравнить с внедрением банковских пластиковых карт. «Вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, и процесс становится интуитивно понятным и успешно масштабируется», - сказал замминистра.

Что в итоге?

ID-карта позволит совершать максимально возможное количество услуг не выходя из дома, отметил Павел Ткач. На первом этапе будут доступны 5 административных процедур и 5 электронных услуг, а затем - все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

Как ранее сообщалось, ID-карта станет носителем электронной цифровой подписи. С использованием ЭЦП предполагается доступ к единому порталу электронных услуг для получения государственных услуг и проведения административных процедур в электронном виде.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси ID-карты полностью заменят ныне действующие паспорта в 2030 году. Об этом сообщил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач.
 
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