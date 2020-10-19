Белорусам заменят паспорта на ID-карты за 10 лет

Источник материала: Myfin

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По его словам, нет обязательного одновременного перехода на ID-карты и практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет), передает БЕЛТА.



Вместе с тем Павел Ткач отметил, что развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения.

По его мнению, этот процесс можно сравнить с внедрением банковских пластиковых карт. «Вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, и процесс становится интуитивно понятным и успешно масштабируется», - сказал замминистра.

Что в итоге?

ID-карта позволит совершать максимально возможное количество услуг не выходя из дома, отметил Павел Ткач. На первом этапе будут доступны 5 административных процедур и 5 электронных услуг, а затем - все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.