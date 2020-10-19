Фотокорреспондента Вадима Замировского арестовали на 15 суток

Фотокорреспондент TUT.by Вадим Замировский арестован на 15 суток. Он был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятиии и неподчинении милиции по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.



Вадим Замировский. Фото Павла Добровольского, Naviny.by

По первой статье журналист получил 10 суток, по второй — пять.