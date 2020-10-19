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Фотокорреспондента Вадима Замировского арестовали на 15 суток
Источник материала: Навiны
Фотокорреспондент TUT.by Вадим Замировский арестован на 15 суток. Он был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятиии и неподчинении милиции по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.
По первой статье журналист получил 10 суток, по второй — пять.
Так же задержанная на Студенческом марше корреспондент Оnliner.by Дарья Спевак
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Фотокорреспондент TUT.by Вадим Замировский арестован на 15 суток. Он был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятиии и неподчинении...
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