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Фотокорреспондента Вадима Замировского арестовали на 15 суток

19.10.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фотокорреспондент TUT.by Вадим Замировский арестован на 15 суток. Он был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятиии и неподчинении милиции по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

Фотокорреспондента Вадима Замировского арестовали на 15 суток
Вадим Замировский. Фото Павла Добровольского, Naviny.by

По первой статье журналист получил 10 суток, по второй — пять.

Так же задержанная на Студенческом марше корреспондент Оnliner.by Дарья Спевак осуждена в общей сложности на 13 суток.

 
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Фотокорреспондент TUT.by Вадим Замировский арестован на 15 суток. Он был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятиии и неподчинении...
 
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