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Милиция объявила о формировании народных дружин. Может ли дружинник применить к вам силу?

19.10.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В помощь милиции формируются народные дружины — об этом практически одновременно сообщили государственные телеканалы. Много ли уже народу записалось, не сказано, но пять человек в масках и с красными повязками в сюжете ОНТ выглядят внушительно. «Своего рода инициатива с мест, слишком уж достали молодчики, которые перекрывают дороги и жгут покрышки», — поясняет СТВ, для чего это все.

Насколько успешно идет реанимация старой практики мы, возможно, узнаем в скором будущем. Но еще недавно дружинники помогали милиции. Правда, речь тогда не шла про «молодчиков» и покрышки. ОНТ отмечает, что к активистам с красными повязками охотно присоединяются молодые белорусы. Некоторые даже связывают жизнь с органами внутренних дел. Есть бонусы (отгул, материальное стимулирование), но, отмечает канал, это не главное: идут по зову сердца.

Берут в дружину с 18 лет.

Чем конкретно будут заниматься гражданские помощники милиции в нынешних реалиях, сложно даже представить. Но формально статус дружинника определен Законом об участии граждан в охране правопорядка. К основным функциям добровольной дружины отнесена «охрана общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности», профилактика, обеспечение безопасности движения и пр.

Там написано, что можно и чего нельзя гражданскому. Например, запрещено: осуществлять деятельность, отнесенную к компетенции прокуратуры, СК, органов внутренних дел — читай, всех правоохранительных органов.

При встрече с дружинником важно понимать, что же ему можно. А вот что:

  • осуществлять действия по пресечению правонарушений, задержанию и передаче в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения;
  • отбирать у нарушителя опасные предметы;
  • входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные места с согласия владельца для преследования правонарушителей или пресечения правонарушений;
  • стоять в оцеплении при пресечении групповых нарушений правопорядка, на массовых мероприятиях;
  • пользоваться бесплатно телефонами и иными средствами связи, принадлежащими юрлицам, для связи с правоохранительными органами;
  • использовать ТС юрлиц и граждан для доставления к медикам пострадавших, нуждающихся в срочной помощи;
  • применять к правонарушителям физическую силу в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом.

Так в каких конкретно случаях дружинник может применять силу? В Законе написано: «Член добровольной дружины имеет право применять физическую силу в целях пресечения действий лиц, совершающих правонарушения, для их задержания и передачи в правоохранительные органы, если иные способы, не связанные с применением физической силы, не обеспечивают выполнения им функций по участию в охране правопорядка».

Перед применением силы член дружины обязан предупредить правонарушителя о намерении ее применить, «предоставив с учетом конкретной обстановки достаточно времени для выполнения требований, за исключением случаев, когда промедление в применении физической силы создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан».

Также надлежит стремиться, чтобы вред, причиненный при устранении опасности, был минимальным. Если что — оказать помощь. Нельзя применять силу к беременным, пожилым, инвалидам, детям (кроме исключительных случаев).

На самом деле из этого всего следует, что физический контакт допускается в тех же случаях и на тех же основаниях, что и любому гражданскому, без повязки — если он решил пресечь преступление.

Получить комментарий пресс-службы МВД о том, как идет формирование дружин и где можно записаться, пока не удалось.

 
 
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В помощь милиции формируются народные дружины — об этом практически одновременно сообщили государственные телеканалы. Много ли уже народу записалось, не...
 
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