Абоненты A1 смогут перейти на eSIM через приложение. Пока работает только на iPhone

Источник материала: Onliner

Компания А1 предоставит своим абонентам возможность переходить на eSIM через операторское приложение «Мой А1» с 29 октября. Раньше для этого нужно было обращаться в магазины А1 или авторизоваться в личном кабинете. При активации eSIM необходимо предварительно подключиться к интернету по Wi-Fi и выбрать в меню соответствующую услугу. Замена прежней SIM-карты на eSIM произойдет автоматически.

Для активации eSIM с помощью «Мой А1» обязательным условием станет наличие физической SIM-карты того же абонентского номера, с которого идет запрос на замену, и в том же смартфоне, на который установлено приложение. Услуга будет доступна физическим лицам, пользующимся смартфонами с поддержкой USSD-сервисов.

Первыми данной услугой смогут воспользоваться владельцы устройств Apple, а позднее она станет доступна и на девайсах под управлением Android.

eSIM — это встроенный модуль идентификации абонента, альтернативу SIM-карты не надо устанавливать в слот. eSIM от А1 работает со всеми моделями устройств, которые поддерживают эту технологию и представлены в Беларуси официально.