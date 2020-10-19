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Абоненты A1 смогут перейти на eSIM через приложение. Пока работает только на iPhone
Источник материала: Onliner
Компания А1
Для активации eSIM с помощью «Мой А1» обязательным условием станет наличие физической SIM-карты того же абонентского номера, с которого идет запрос на замену, и в том же смартфоне, на который установлено приложение. Услуга будет доступна физическим лицам, пользующимся смартфонами с поддержкой USSD-сервисов.
Первыми данной услугой смогут воспользоваться владельцы устройств Apple, а позднее она станет доступна и на девайсах под управлением Android.
eSIM — это встроенный модуль идентификации абонента, альтернативу SIM-карты не надо устанавливать в слот. eSIM от А1 работает со всеми моделями устройств, которые поддерживают эту технологию и представлены в Беларуси официально.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Компания А1 предоставит своим абонентам возможность переходить на eSIM через операторское приложение «Мой А1» с 29 октября. Раньше для этого нужно было обращаться в...
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