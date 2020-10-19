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Как Ксения Дегелько «помогла» снять клип про «Шчучыншчыну» и при чем тут чиновники

19.10.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы видели умопомрачительный клип про «Шчучыншчыну»? Если нет, перед тем, как читать эту новость, вы должны его посмотреть. 

Когда видео появилось в сети, многие беларусы подумали, что это «серьезное» провластное творчество о любви к родине – кажется, даже «известные» артистки сестры Груздевы. На деле клип сняли купаловцы для своего нового юмористического канала «ЧинЧинЧенэл». По мотивам беседы TUT.by c этими ребятами рассказываем, 
как и зачем придумал клип про «Шчучыншчыну». 

Как появился «ЧинЧинЧенэл» 

«ЧинЧинЧенэл» основали актеры Купаловского Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич, и режиссер Андрей Кашперский. Они давно задумывали сделать юмористический канал, главными героями будут прообразы чиновников. 

«Конкретных прототипов у образов чиновников нет. Лет пять назад в Купаловском мы делали капустник. Для одного из номеров мы придумали чиновников, которые приходят в театр и оптимизируют его по-своему», – объясняет Михаил Зуй, как зарождалась идея. 

Собственно, актеры выступили еще несколько раз на капустнике в образах чиновников и решили «сделать так, чтобы чиновники как бы создали свой YouTube-канал для связи с молодежью». Первая серия для «ЧинЧинЧенэл» была снята в июле 2020-го. 

Но когда серия была готова к выпуску, в Беларуси случилось 9 августа. Команда думала о том, насколько этично выпускать подобные юмористические ролики после произошедшего: «Мы показывали людям уже отснятый материал, чтобы проверить, насколько им нравится. Видели их реакцию, как они смеялись — люди наконец вдохнули свежего воздуха. Мы решили: «Да, надо делать сейчас». Это поможет отвлечься и поднять упадническое настроение». 

Как снимали клип про «Шчучыншчыну»

Главная героиня клипа – девушка Елена ЖелудOk. Ее придумывали всем составом «ЧинЧинЧенэл». «Да, конечно, за основу мы брали Ксению Дегелько», – рассказывает Андрей Кашперский. «И я уже очень-очень давно хотел сделать такой же кадр с подмигиванием в камеру, как это было в оригинале. Собственно, я этого добился, на нее и ориентировались». 

Сыграла Елену актриса Белорусского молодежного театра, жена Михаила Елена Зуй-Войтеховская. Она также вокалистка в группе Zui, где играют Михаил и Дмитрий. «Других кандидатур на роль Елены ЖелудOk не было», – рассказывает Андрей Кашперский.

Текст «Шчучыншчыны» написали Михаил и Дмитрий, причем даже не в этом году. Как-то ребята были на гастролях и  увидели журнал, где было написано «Шчучыншчына». Зацепились за слово и начали импровизировать – так и родилась песня. Кстати, одну строчку им помог написать писатель Андрусь Горват: «Эту строчку вы можете услышать в самом начале клипа: «Тут ручаі як рушнікі». Именно поэтому фамилию Горвата вы можете найти в финальных титрах». 

Снимали клип на зеленом фоне. «Я был убежден, что это надо делать максимально быстро и максимально любительски. Поэтому нашел студию, которая находится максимально близко к моему дому и взял свой мобильный телефон, причем без штатива, чтобы на месте решить, куда его закрепить», – рассказывает режиссер. В общем, клип фактически родился на площадке. 

Авторы ролика не рассчитывали, что клип станет вирусным. 

И напоследок, актеры говорят: «Хотелось бы, чтобы «ЧинЧинЧенэл» работал для разных зрителей. Кто-то ищет юмор – он посмеется, а кто-то – чего-то большего. И этот человек тоже у нас это найдет. Демагогию вокруг наших смыслов разводить не хотелось бы: пусть зрители разбираются сами». 

 
Теги: Новости
 
 
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Вы видели умопомрачительный клип про «Шчучыншчыну»? Если нет, перед тем, как читать эту новость, вы должны его посмотреть.  Когда видео появилось в сети, многие...
 
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