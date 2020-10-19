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Вице-премьер Польши Качиньский отправлен на карантин из-за COVID-19
19.10.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер Польши Ярослав Качиньский отправлен на карантин после контакта с человеком, зараженным COVID-19, сообщил в понедельник вице-председатель PiS Радослав Фогель.
"После получения информации о контакте в рамках служебных обязанностей с человеком, инфицированным COVID-19, глава PiS Ярослав Качиньский, как рекомендовано Главной санитарной инспекцией, уходит на карантин", – написал Фогель на своей странице в Twitter.
По его словам, вице-премьер чувствует себя нормально и в ближайшем времени будет работать дистанционно.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий также был помещен на карантин после контакта с зараженным COVID-19.
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Вице-премьер Польши чувствует себя нормально и в ближайшем времени будет работать дистанционно до получения результатов анализов.
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