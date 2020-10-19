Вице-премьер Польши Качиньский отправлен на карантин из-за COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер Польши Ярослав Качиньский отправлен на карантин после контакта с человеком, зараженным COVID-19, сообщил в понедельник вице-председатель PiS Радослав Фогель.

"После получения информации о контакте в рамках служебных обязанностей с человеком, инфицированным COVID-19, глава PiS Ярослав Качиньский, как рекомендовано Главной санитарной инспекцией, уходит на карантин", – написал Фогель на своей странице в Twitter.

Po informacji o kontakcie, w ramach obowiązków służbowych, z osobą zarażoną COVID-19, Prezes @pisorgpl Jarosław Kaczyński - zgodnie z zaleceniami @GIS_gov - udaje się na autokwarantannę do czasu dalszych decyzji służb sanitarnych. Pan Prezes czuje się dobrze, swoje obowiązki 1/2 — Radosław Fogiel (@radekfogiel) October 19, 2020

По его словам, вице-премьер чувствует себя нормально и в ближайшем времени будет работать дистанционно.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий также был помещен на карантин после контакта с зараженным COVID-19.