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Памятник Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище актеры и друзья

19.10.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Памятник Марку Захарову скульптора Александр Рукавишникова торжественно открыли сегодня на Новодевичьем кладбище, одном из самых известных некрополей в Москве.

В центре скульптурной композиции установлен православный крест, который находится между театральными кулисами.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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На церемонии открытия присутствовали артисты театра "Ленком", дочь режиссера Александра Захарова, друзья и коллеги, среди которых Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Игорь Крутой и другие.

Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. Среди культовых фильмов и спектаклей режиссера – "Обыкновенные чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Тиль", "Юнона и Авось". Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

 
 
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Спустя год после смерти бессменного художественного руководителя театра "Ленком" и известнейшего кинорежиссера коллеги и друзья собрались на открытии памятника.
 
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