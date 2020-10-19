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Памятник Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище актеры и друзья
19.10.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Памятник Марку Захарову скульптора Александр Рукавишникова торжественно открыли сегодня на Новодевичьем кладбище, одном из самых известных некрополей в Москве.
В центре скульптурной композиции установлен православный крест, который находится между театральными кулисами.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
На церемонии открытия присутствовали артисты театра "Ленком", дочь режиссера Александра Захарова, друзья и коллеги, среди которых Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Игорь Крутой и другие.
Художественный руководитель московского театра "Ленком"
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Спустя год после смерти бессменного художественного руководителя театра "Ленком" и известнейшего кинорежиссера коллеги и друзья собрались на открытии памятника.
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