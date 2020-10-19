ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шахтер Юрий Корзун должен был выйти после 15 суток ареста. Но его снова судили

19.10.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Шахтеру «Беларуськалия» Юрию Корзуну, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, сегодня дали очередные 15 суток административного ареста. Об этом сообщила Екатерина, его супруга. Юрий должен был выйти на свободу 18 октября после отбывания 15 суток, которые он получил за мероприятие 3 октября в Парке четырех стихий в Солигорске. Тогда люди собирались на чаепитие.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу Юрия перевезли из Любани, где он отбывал арест, в Солигорск, рассказала его супруга. В воскресенье он должен был выйти на свободу, однако сегодня был очередной суд, ему дали еще 15 суток административного ареста. На этот раз за участие в несанкционированной акции в конце августа.

Сегодня в Солигорске судят еще двух шахтеров — Сергея Черкасова и Павла Пученю.

Напомним, шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, присоединился к стачечному комитету. После это похожие поступки совершили еще двое шахтеров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз Юрия судили за участие в несанкционированной акции в конце августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер Польши Качиньский отправлен на карантин из-за COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика