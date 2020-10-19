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Шахтер Юрий Корзун должен был выйти после 15 суток ареста. Но его снова судили
Источник материала: Tut.by
Шахтеру «Беларуськалия» Юрию Корзуну, который 10 сентября в шахте
В пятницу Юрия перевезли из Любани, где он отбывал арест, в Солигорск, рассказала его супруга. В воскресенье он должен был выйти на свободу, однако сегодня был очередной суд, ему дали еще 15 суток административного ареста. На этот раз за участие в несанкционированной акции в конце августа.
Сегодня в Солигорске судят еще двух шахтеров — Сергея Черкасова и Павла Пученю.
Напомним, шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун, который 10 сентября в шахте
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На этот раз Юрия судили за участие в несанкционированной акции в конце августа.
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