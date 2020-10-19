Шахтер Юрий Корзун должен был выйти после 15 суток ареста. Но его снова судили

Источник материала: Tut.by

Шахтеру «Беларуськалия» Юрию Корзуну, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, сегодня дали очередные 15 суток административного ареста. Об этом сообщила Екатерина, его супруга. Юрий должен был выйти на свободу 18 октября после отбывания 15 суток, которые он получил за мероприятие 3 октября в Парке четырех стихий в Солигорске. Тогда люди собирались на чаепитие.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу Юрия перевезли из Любани, где он отбывал арест, в Солигорск, рассказала его супруга. В воскресенье он должен был выйти на свободу, однако сегодня был очередной суд, ему дали еще 15 суток административного ареста. На этот раз за участие в несанкционированной акции в конце августа.

Сегодня в Солигорске судят еще двух шахтеров — Сергея Черкасова и Павла Пученю.

Напомним, шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, присоединился к стачечному комитету. После это похожие поступки совершили еще двое шахтеров.