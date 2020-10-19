В ноябре на рынке ТС появится новый купеобразный кроссовер Geely Tugella

Источник материала: Tut.by

Купеобразный кроссовер Geely, прежде известный под индексом FY11 , у себя на родине в продажу поступил весной прошлого года, а этой осенью доберется и до России. Это подтвердили в российском офисе компании, сопроводив информацию первыми снимками с изображениями локальной версии кроссовера.





Как и ожидалось, на рынке ТС новинка Geely будет продаваться под вполне достойным именем Tugella — машину назвали так в честь водопада Тугела (второго по высоте в мире) в ЮАР. Это, напомним, первый автомобиль марки на платформе CMA, разработанной дочерней компанией Volvo и на которой уже созданы кроссовер XC40 и модели под брендом Lynk & Co.





В длину (4,6 м), ширину (1,88 м) и по величине колесной базы (2,7 м) кроссовер с покатой крышей оказывается немного крупнее Atlas, объем багажника — 326 л (1077 л со сложенными задними сиденьями).





Известно, что под капот Tugella получит двухлитровую турбо-«четверку», отдачу которого пока не назвали, но ранее в российском ОТТС для модели были указаны два варианта форсировки — 200 и 238 л. с. при 350 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат», передний или полный привод.





О том, какой именно сборки будет Tugella, не уточняется: первоначально в Россию планировались поставки купе-кроссоверов Geely из Китая, но выпуск модели уже осваивается и на предприятии «БелДжи» . Информация о ценах и комплектациях подоспеет позже: у соседей прием заказов на Tugella начнется в середине ноября.