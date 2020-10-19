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Международный гроссмейстер отказался играть в чемпионате Беларуси
Источник материала: Tut.by
Международный гроссмейстер Владислав Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси и подписал открытое письмо спортсменов с требованиями к власти,
Ковалев — единственный белорусский шахматист, входящий в первую мировую сотню лучших гроссмейстеров. Он должен был принять участие в чемпионате страны и даже присутствовал на жеребьевке, но за несколько часов до старта принял решение отказаться от турнира.
Всего это письмо на данный момент
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Он также подписал открытое письмо спортсменов.
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