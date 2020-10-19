Bosch представил датчик температуры выхлопных газов и датчик оксидов азота

Современные датчики, устанавливаемые в выхлопной системе легковых и грузовых автомобилей, отслеживают состав выхлопных газов с максимальной точностью.

Они вносят важный вклад в соблюдение норм выбросов, а также правил, касающихся бортовой диагностики. Поэтому такое большое значение имеет замена изношенных датчиков. Помимо лямбда-зондов, датчиков твердых частиц и датчиков дифференциального давления ассортимент Bosch теперь включает датчики температуры выхлопных газов, а также совершенно новую разработку - датчики оксидов азота, рассчитанные на использование в большинстве моделей автомобилей на европейском рынке.

Комбинируя эти датчики с системой очистки выхлопных газов Denoxtronic, мастерские получают полный набор компонентов для системы очистки выхлопных газов, качество которых полностью соответствует стандартам автопроизводителей.

Появлению новых разработок помогает многолетний собственный опыт компании в этом направлении. Например, лямбда-зонды, используемые для измерения и оптимизации топливовоздушной смеси бензиновых и дизельных двигателей, были изобретены именно Bosch. Компания с первых минут стала пионером в области датчиков твердых частиц. Кроме того, Bosch является мировым поставщиком датчиков выхлопных газов.

Пять датчиков выхлопных газов помогают соблюдать нормы выбросов

Достоверный анализ состава выхлопных газов - основа их эффективной очистки. Для этого в выхлопные системы современных легковых и коммерческих автомобилей интегрируются различные датчики. Все они соединены с системами бортовой диагностики, благодаря чему могут быть легко идентифицированы и проверены на предмет неисправностей с помощью диагностического тестера (например, Bosch KTS). В случае неисправности датчики Bosch можно легко и быстро заменить.

Датчик оксидов азота

Все больше и больше дизельных автомобилей, а также малотоннажных и тяжелых коммерческих грузовиков оснащаются датчиками оксидов азота. С помощью прочного и термостойкого керамического сенсорного элемента они измеряют количество оксидов азота (NOx), проходящих через SCR-катализатор. Некоторые типы двигателей предусматривают наличие второго датчика оксидов азота перед каталитическим нейтрализатором.

Эти датчики отслеживают количество мочевины (AdBlue), впрыскиваемой в каталитический нейтрализатор для избирательного каталитического восстановления (SCR), чтобы уменьшить выбросы NOx. Более того, они контролируют компоненты SCR. Поскольку технология SCR используется все чаще, датчики оксидов азота становятся все более значимыми для рынка постгарантийного обслуживания и мастерских. Текущий ассортимент Bosch включает 24 типа датчиков для различных автомобилей, а этот ассортимент постоянно расширяется.

Датчики температуры выхлопных газов

Места установки датчиков температуры выхлопных газов в выхлопной системе бензинового или дизельного двигателя могут быть различными. Сенсоры измеряют температуру выхлопных газов и отправляют электрический сигнал на блок управления двигателем. В дизельных двигателях датчики температуры выхлопных газов контролируют температуру сажевого фильтра. Таким образом, они вносят значительный вклад в соблюдение предельных значений выбросов и экономию топлива. Используемые в бензиновых двигателях датчики температуры выхлопных газов применяются для защиты критически важных компонентов - например, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров. С июля 2020 года ассортимент Bosch для СТО в сегменте послепродажного обслуживания включает около 90 наименований таких датчиков, охватывающих большинство автомобилей европейских автопроизводителей.

Датчики твердых частиц

С 2019 года мастерские получили возможность заказывать датчики твердых частиц у Bosch. Ассортимент, состоящий из 40 наименований, постоянно расширяется. Датчики частиц анализируют количество частиц сажи, содержащихся в отработавших газах, посредством измерения сопротивления. На основании полученных значений блок управления анализирует работу сажевого фильтра.

Датчик дифференциального давления

Датчик дифференциального давления измеряет разницу давления на входе и выходе сажевого фильтра. Показатели значений помогают понять, в каком состоянии находится фильтр твердых частиц, чтобы запустить топливосберегающую регенерацию сажевого фильтра - так называемую самоочистку. Дифференциальные датчики давления также используются для регулирования рециркуляции отработавших газов низкого давления. Текущий ассортимент Bosch, включающий более 40 артикулов для этих датчиков, охватывает большинство моделей автомобилей, представленных на европейском рынке.

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд определяет количество кислорода, содержащегося в выхлопных газах. На основе этого значения блок управления двигателем определяет оптимальное количество топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания. Лямбда-зонды используются в бензиновых и дизельных двигателях, а также двигателях на газовом топливе. Ассортимент лямбда-зондов Bosch обеспечивает потребности более чем 80% всех автомобилей на рынке стран Европы. Обладая высокой точностью измерения, эти датчики способствуют более эффективной работе двигателя и очистке выхлопных газов. По сравнению с изношенными лямбда-зондами новые устройства позволяют сокращать расход топлива на 15%.

Denoxtronic

Используемая в дизельных автомобилях система очистки выхлопных газов Denoxtronic также приобретает все большее значение и создает дополнительные возможности для СТО. Эта система впрыскивает водный раствор мочевины (известный как AdBlue) в выхлопной канал. В сочетании с каталитическим нейтрализатором SCR это позволяет превращать вредные оксиды азота (NOx) в безопасные воду и азот. Как разработчик системы Denoxtronic Bosch предлагает комплексные решения для СТО - от диагностики и запчастей до ремонта и технического обучения.