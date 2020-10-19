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В Минске пенсионеры вышли на Марш мудрости
Источник материала: БДГ
Пенсионеры провели сегодня в Минске Марш мудрости. Люди собрались возле Красного костела, чтобы пройти маршем по центру города. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что в это же время в то же место начали свозить автобусами участников провластного митинга.
Число участников акции пенсионеров оценивается в несколько тысяч человек, шествие возглавляет легендарная Нина Багинская. Люди несут плакаты, скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!»,«Выпускай!», «Караева под суд!», «Трибунал!», «Мы за честные выборы». У многих пенсионеров в руках цветы, на пути их активно поддерживают проезжающие автомобилисты, а также прохожие. После сбора колона двинулась по проспекту в сторону площади Якуба Колоса.
Накануне в Минске
Фото: TUT.BY
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Пенсионеры провели сегодня в Минске Марш мудрости. Люди собрались возле Красного костела, чтобы пройти маршем по центру города. Пикантности ситуации добавлял тот...
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