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В Минске пенсионеры вышли на Марш мудрости

19.10.2020 16:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пенсионеры провели сегодня в Минске Марш мудрости. Люди собрались возле Красного костела, чтобы пройти маршем по центру города. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что в это же время в то же место начали свозить автобусами участников провластного митинга.

Число участников акции пенсионеров оценивается в несколько тысяч человек, шествие возглавляет легендарная Нина Багинская. Люди несут плакаты, скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!»,«Выпускай!», «Караева под суд!», «Трибунал!»,  «Мы за честные выборы». У многих пенсионеров в руках цветы, на пути их активно поддерживают проезжающие автомобилисты, а также прохожие. После сбора колона двинулась по проспекту в сторону площади Якуба Колоса.

Накануне в Минске прошел ставший уже традиционным воскресный марш. Несмотря на погоду и стянутые в город силы военных, ОМОНа и неизвестных в штатском, а также спецтехники, огромная колона из десятков тысяч человек сумела собраться в новом месте - на Партизанском проспекте.

Фото: TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионеры провели сегодня в Минске Марш мудрости. Люди собрались возле Красного костела, чтобы пройти маршем по центру города. Пикантности ситуации добавлял тот...
 
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