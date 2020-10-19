В Минске пенсионеры вышли на Марш мудрости

Пенсионеры провели сегодня в Минске Марш мудрости. Люди собрались возле Красного костела, чтобы пройти маршем по центру города. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что в это же время в то же место начали свозить автобусами участников провластного митинга.

Число участников акции пенсионеров оценивается в несколько тысяч человек, шествие возглавляет легендарная Нина Багинская. Люди несут плакаты, скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!»,«Выпускай!», «Караева под суд!», «Трибунал!», «Мы за честные выборы». У многих пенсионеров в руках цветы, на пути их активно поддерживают проезжающие автомобилисты, а также прохожие. После сбора колона двинулась по проспекту в сторону площади Якуба Колоса.

Накануне в Минске прошел ставший уже традиционным воскресный марш. Несмотря на погоду и стянутые в город силы военных, ОМОНа и неизвестных в штатском, а также спецтехники, огромная колона из десятков тысяч человек сумела собраться в новом месте - на Партизанском проспекте.

Фото: TUT.BY