







- Каковы ваши перспективы возвращения за океан?





- Как только там начнутся сборы, я уеду.





- Насколько приятно сыграть на льду, на котором начинали заниматься хоккеем?





"Белорусский хоккей". - Это очень большая ностальгия. Спасибо болельщикам. Мне очень приятно. На матче присутствовали родители, что вдвойне приятнее. Не каждый раз они могут посетить матч с моим участием",— цитирует игрока





Устименко выступает за "Гомель" на правах аренды из системы "Филадельфии Флайерз".