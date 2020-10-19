ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вратарь "Гомеля" Кирилл Устименко: как только в США начнутся сборы, я уеду за океан

19.10.2020 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Голкипер "Гомеля" Кирилл Устименко сообщил, что он в белорусском клубе ненадолго.



- Каковы ваши перспективы возвращения за океан?

- Как только там начнутся сборы, я уеду.

- Насколько приятно сыграть на льду, на котором начинали заниматься хоккеем?

- Это очень большая ностальгия. Спасибо болельщикам. Мне очень приятно. На матче присутствовали родители, что вдвойне приятнее. Не каждый раз они могут посетить матч с моим участием",— цитирует игрока "Белорусский хоккей".

Устименко выступает за "Гомель" на правах аренды из системы "Филадельфии Флайерз".
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер "Гомеля" Кирилл Устименко сообщил, что он в белорусском клубе ненадолго.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шахтер Юрий Корзун должен был выйти после 15 суток ареста. Но его снова судили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика