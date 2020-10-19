|
На студента завели уголовное дело за «удар коленом в лицо» омоновца
Источник материала: Навiны
Во время задержания на акции протеста 17 октября 20-летний брестчанин якобы ударил сотрудника ОМОН коленом в лицо и попытался убежать.
По сообщению пресс-службы МВД, после задержания парень «всячески отрицал причастность к насилию, убеждая, что задел омоновца непреднамеренно».
Следователи возбудили уголовное дело за насилие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время задержания на акции протеста 17 октября 20-летний брестчанин якобы ударил сотрудника ОМОН коленом в лицо и попытался убежать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)