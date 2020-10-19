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В Гродно запретили петь «Перемен» в караоке. Выяснили, где пока ещё можно

19.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В гродненском кафе «Чемпи» запрещено петь под караоке песни «со скрытым политическим подтекстом». Так, в немилости композиция «Хочу перемен» Виктора Цоя. А если гости начнут выкрикивать лозунги, то директор кафе приказывает вызывать милицию.

В Гродно запретили петь «Перемен» в караоке. Выяснили, где пока ещё можно

Фото приказа опубликовали 19 октября, хотя документ был подписан еще 20 августа.

«В связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами приказываю: временно приостановить исполнение песен, содержащих скрытый политический подтекст,… во время исполнения запрещено выкрикивать в микрофон лозунги с политическим подтекстом», — говорится в приказе директора ООО «ЧЕМПИ Гродно» Натальи Забашной.

Если гости не будут реагировать на замечания ведущего, то приказом рекомендуется вызвать милицию.

Директор предприятия Наталья Забашная от комментариев отказывается. Так что вопрос, что ею руководило при принятии таких мер — страх ли, политическая позиция ли, самоцензура, — остается открытым. Публика подняла директора и ее решение на смех.

В Гродно запретили петь «Перемен» в караоке. Выяснили, где пока ещё можно

 

Где в Минске ничего не будет за «Перемен»

Пообщавшись с администраторами некоторых минских заведений с караоке, Naviny.by выяснили, что песенная самоцензура для столицы явление не характерное.

За 3-4 рубля вы можете спеть хоть «Перемен», хоть «Ляписов» и даже прокричать со сцены «Жыве Беларусь!».

Бар «Время» возле железнодорожного вокзала открывает свои двери любителям попеть в пятницу-субботу. По словам сотрудников, «у нас поют: и «Перемен», и «Ляписов», у нас всё можно».

В CROSS BAR уже в курсе гродненской цензуры песен для караоке. Здесь поспешили успокоить разволновавшихся посетителей: «Мы бар аполитичный, поэтому слушайте, пойте, развлекайтесь под то, что вам угодно. Нас это никак не будет смущать. У нас система какая: музыка, которая звучит в баре, выходит на улицу. Буквально в субботу было, что на корпоративе гости захотели спеть «Перемен». Поэтому колонки, которые играют на улице, мы просто выключили. Потому что люди бывают разные, чтобы не создавать лишнее волнение, мы отключаем».

В BazisBAR на Зыбицкой на вопрос, поставят ли «Перемен» для караоке, отвечают утвердительно: «Проблем не будет».

В ресторане «Друзья» вопрос, все ли песни можно петь в связи с политической обстановкой, назвали интересным и посоветовали позвонить через два дня.

В заведении «Ангелы» сообщили, что на данный момент списка запрещенных к исполнению песен у них нет: «Мы любых гостей обслуживаем. Мы в этом плане лояльны». Однако телефонный разговор прервался на вопросе, можно ли будет спеть «Перемен» Цоя.

 

«Эту песню не задушишь, не убьешь»

К сведению, Виктор Цой не вкладывал в свою песню «Хочу перемен» какой-либо политический смысл. Однако вышло, как вышло. Песня стала музыкальным символом протеста белорусов против власти Лукашенко.

Началось всё 6 августа 2020 года. За несколько дней до выборов в Минске на городском празднике в Киевском сквере двое сотрудников Дворца детей и молодежи включили «Перемен». Мероприятие было организовано властями, чтобы не дать Светлане Тихановской провести в этом месте митинг.

Песню «Перемен» включили Влад Соколовский и Кирилл Галанов. Люди аплодировали, чиновник вырывал шнур из аппаратуры. Кстати, Цою на концертах тоже вырубали микрофон.

Позднее Соколовского и Галанова посадили на 10 суток, естественно избив, по освобождению посыпались угрозы. После чего они покинули Беларусь.

Народ считает Влада и Кирилла героями, называет их «диджеями перемен», рисует муралы с их изображением.

Белорусы поют «Перемен» на каждом марше протеста, она звучит из окон машин и, как выяснилось, в караоке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Эту песню не задушишь, не убьёшь? Директор караоке померялась силой с гимном протеста.
 
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