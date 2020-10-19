В Гродно запретили петь «Перемен» в караоке. Выяснили, где пока ещё можно

В гродненском кафе «Чемпи» запрещено петь под караоке песни «со скрытым политическим подтекстом». Так, в немилости композиция «Хочу перемен» Виктора Цоя. А если гости начнут выкрикивать лозунги, то директор кафе приказывает вызывать милицию.





Фото приказа опубликовали 19 октября, хотя документ был подписан еще 20 августа.

«В связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами приказываю: временно приостановить исполнение песен, содержащих скрытый политический подтекст,… во время исполнения запрещено выкрикивать в микрофон лозунги с политическим подтекстом», — говорится в приказе директора ООО «ЧЕМПИ Гродно» Натальи Забашной.

Если гости не будут реагировать на замечания ведущего, то приказом рекомендуется вызвать милицию.

Директор предприятия Наталья Забашная от комментариев отказывается . Так что вопрос, что ею руководило при принятии таких мер — страх ли, политическая позиция ли, самоцензура, — остается открытым. Публика подняла директора и ее решение на смех .





Где в Минске ничего не будет за «Перемен»

Пообщавшись с администраторами некоторых минских заведений с караоке, Naviny.by выяснили, что песенная самоцензура для столицы явление не характерное.

За 3-4 рубля вы можете спеть хоть «Перемен», хоть «Ляписов» и даже прокричать со сцены «Жыве Беларусь!».

Бар «Время» возле железнодорожного вокзала открывает свои двери любителям попеть в пятницу-субботу. По словам сотрудников, «у нас поют: и «Перемен», и «Ляписов», у нас всё можно».

В CROSS BAR уже в курсе гродненской цензуры песен для караоке. Здесь поспешили успокоить разволновавшихся посетителей: «Мы бар аполитичный, поэтому слушайте, пойте, развлекайтесь под то, что вам угодно. Нас это никак не будет смущать. У нас система какая: музыка, которая звучит в баре, выходит на улицу. Буквально в субботу было, что на корпоративе гости захотели спеть «Перемен». Поэтому колонки, которые играют на улице, мы просто выключили. Потому что люди бывают разные, чтобы не создавать лишнее волнение, мы отключаем».

В BazisBAR на Зыбицкой на вопрос, поставят ли «Перемен» для караоке, отвечают утвердительно: «Проблем не будет».

В ресторане «Друзья» вопрос, все ли песни можно петь в связи с политической обстановкой, назвали интересным и посоветовали позвонить через два дня.

В заведении «Ангелы» сообщили, что на данный момент списка запрещенных к исполнению песен у них нет: «Мы любых гостей обслуживаем. Мы в этом плане лояльны». Однако телефонный разговор прервался на вопросе, можно ли будет спеть «Перемен» Цоя.

«Эту песню не задушишь, не убьешь»

К сведению, Виктор Цой не вкладывал в свою песню «Хочу перемен» какой-либо политический смысл. Однако вышло, как вышло. Песня стала музыкальным символом протеста белорусов против власти Лукашенко.

Началось всё 6 августа 2020 года. За несколько дней до выборов в Минске на городском празднике в Киевском сквере двое сотрудников Дворца детей и молодежи включили «Перемен». Мероприятие было организовано властями, чтобы не дать Светлане Тихановской провести в этом месте митинг.

Песню «Перемен» включили Влад Соколовский и Кирилл Галанов. Люди аплодировали, чиновник вырывал шнур из аппаратуры. Кстати, Цою на концертах тоже вырубали микрофон.

Позднее Соколовского и Галанова посадили на 10 суток , естественно избив, по освобождению посыпались угрозы. После чего они покинули Беларусь .

Народ считает Влада и Кирилла героями, называет их «диджеями перемен», рисует муралы с их изображением.

Белорусы поют «Перемен» на каждом марше протеста, она звучит из окон машин и, как выяснилось, в караоке.