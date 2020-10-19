В октябре цены на квартиры подешевели в трех районах Минска

Положительная динамика цен на квартиры зафиксирована в пяти районах Минска за период с 12 по 19 октября. Вместе с тем в других трех районах жилье подешевело.





После семи недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы зафиксирована нулевая динамика. Отмечается, что индекс цен на нем за последнюю неделю не изменился: стоимость квадрата составляет 1 370 долларов, передает Realt.by .

Изменение среднего уровня цен на различные типы квартир на минувшей неделе — около 0,2 %. Что касается последнего месяца, сильнее всего подешевели четырехкомнатные квартиры — на 2 %. Стоимость однокомнатных снизилась на 1,8 %, двухкомнатных — на 1 %, трехкомнатных — на 1,4 %.

По итогам прошлой недели в пяти районах Минска зафиксирована положительная динамика цен — для последних месяцев это редкость. Хотя ни в одном из них темпы роста не были выше 0,3 %.

Средний уровень цен на квартиры стал ниже в трех районах: Центральном (–0,2 %), Московском (–0,5 %) и Октябрьском (–0,6 %).