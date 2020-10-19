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В октябре цены на квартиры подешевели в трех районах Минска

19.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Положительная динамика цен на квартиры зафиксирована в пяти районах Минска за период с 12 по 19 октября. Вместе с тем в других трех районах жилье подешевело.

В октябре цены на квартиры подешевели в трех районах Минска

После семи недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы зафиксирована нулевая динамика. Отмечается, что индекс цен на нем за последнюю неделю не изменился: стоимость квадрата составляет 1 370 долларов, передает Realt.by.

Изменение среднего уровня цен на различные типы квартир на минувшей неделе — около 0,2 %. Что касается последнего месяца, сильнее всего подешевели четырехкомнатные квартиры — на 2 %. Стоимость однокомнатных снизилась на 1,8 %, двухкомнатных — на 1 %, трехкомнатных — на 1,4 %.

По итогам прошлой недели в пяти районах Минска зафиксирована положительная динамика цен — для последних месяцев это редкость. Хотя ни в одном из них темпы роста не были выше 0,3 %.

Средний уровень цен на квартиры стал ниже в трех районах: Центральном (–0,2 %), Московском (–0,5 %) и Октябрьском (–0,6 %).

 
Теги: Минск
 
 
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Положительная динамика цен на квартиры зафиксирована в пяти районах Минска за период с 12 по 19 октября. Вместе с тем в других трех районах жилье подешевело.
 
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