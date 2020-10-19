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Сторонники Лукашенко пошли вслед за участниками Марша мудрости
Источник материала: Навiны
Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости идут сторонники Лукашенко. Провластная демонстрация незначительно отстает от сторонников перемен.
Когда участники
Участники Марша мудрости идут с цветами, бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Бабушки с народом!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!». В колонне есть плакаты с надписями: «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко»
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Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости идут сторонники Лукашенко. Провластная демонстрация...
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