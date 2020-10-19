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Сторонники Лукашенко пошли вслед за участниками Марша мудрости

19.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости идут сторонники Лукашенко. Провластная демонстрация незначительно отстает от сторонников перемен.

Сторонники Лукашенко пошли вслед за участниками Марша мудрости

Когда участники Марша мудрости проходили мимо монумента Победы, возле Вечного огня стояла группа пенсионеров с государственными флагами, а из установленных рядом колонок звучали провластные патриотические песни. Корреспондент БелаПАН также заметил на улице, прилегающей к площади, несколько автобусов — судя по всему, они предназначены для провластных демонстрантов.

Участники Марша мудрости идут с цветами, бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Бабушки с народом!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!». В колонне есть плакаты с надписями: «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко»

 
 
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Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости идут сторонники Лукашенко. Провластная демонстрация...
 
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