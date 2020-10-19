ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный сорвал и поджег красно-зеленый флаг в Минске

19.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Прокуратура Московского района возбудила уголовное дело по факту «надругательства над государственными символами».

Неизвестный сорвал и поджег красно-зеленый флаг в Минске
Источник: prokuratura.gov.by

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ночь с 20 на 21 августа неизвестный сорвал со здания поликлиники на ул. Рафиева, 60, красно-зеленый флаг и попытался его сжечь.

За это ему грозит уголовная ответственность.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Московского района возбудила уголовное дело по факту «надругательства над государственными символами».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам заменят паспорта на ID-карты за 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика