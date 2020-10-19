Неизвестный сорвал и поджег красно-зеленый флаг в Минске

Прокуратура Московского района возбудила уголовное дело по факту «надругательства над государственными символами».



Источник: prokuratura.gov.by

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ночь с 20 на 21 августа неизвестный сорвал со здания поликлиники на ул. Рафиева, 60, красно-зеленый флаг и попытался его сжечь.

За это ему грозит уголовная ответственность.