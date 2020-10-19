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Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)

19.10.2020 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сколько бы наука ни билась над изучением тайн мозга, все их объяснить до конца удастся не скоро. А может, и не стоит. Иначе будет сложнее радоваться странным вещам, окружающим нас. Есть термин «парейдолия», который описывает зрительные иллюзии, в основу которых легли вполне обычные и привычные проявления реальности. Когда образ неполный, мозг достраивает его в меру своей распущенности. И вот примеры.

А иногда это просто природа балуется.

Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
В потухшем кратере бушует природа? Нет, это деревянный столб, в котором от старости сверху появилась выемка. И мох
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Маленький дракон? Почти. Это детеныш броненосца
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Белый кот и его тень? Нет, белый кот и черный кот
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Что-то из утерянного Ван Гога? Нет. Плесень и грибок на скалах
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Да, это гусеница. И нет, никакая бабушка не вышивала у нее на спинке маленьких пингвинчиков или панд
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Паутина намокла, а потом приморозило. Поэтому бабушка снова ни при чем
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Выглядит, как дымный столб огня от взлетающей ракеты. А на деле — заснеженная ель, на ветках которой развешаны гирлянды
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Сатурн для бедных
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Медведь? Ну, может, в душе. А так — щенок собаки
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Сверхновая на звездном небе... Нет, капли дождя и отражение вспышки
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
«Лавовый пол»
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Птенец прикинулся шишкой
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Не картина — окно
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Мука? Не похоже
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Это просто маленькая лужа
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Нет, это не из секс-шопа, это обычный USB-тройник
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Кажется, что таксидермист напортачил. Но на деле это вполне живая собака. Просто необычная. Зовут ее Jubilee, и она по жизни такая
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Таблеточки?
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Скала Морро, а не гигантский кусок золота
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Попались?! Нет, это просто стена и сумка с лямками
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Крутая квартирка, правда? На самом деле нет. Это внутри гитары
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Кадр из НФ-фильма? Звездное скопление? Город? Нет, это народ тусит на Burning Man
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Как они все в этот бассейн влезли? А, это еда на сковородке
Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Какое красивое небо... Или это просто пена по лобовому стеклу стекает?
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Сколько бы наука ни билась над изучением тайн мозга, все их объяснить до конца удастся не скоро. А может, и не стоит. Иначе будет сложнее радоваться странным вещам,...
 
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