Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)

Источник материала: Onliner

Сколько бы наука ни билась над изучением тайн мозга, все их объяснить до конца удастся не скоро. А может, и не стоит. Иначе будет сложнее радоваться странным вещам, окружающим нас. Есть термин «парейдолия», который описывает зрительные иллюзии, в основу которых легли вполне обычные и привычные проявления реальности. Когда образ неполный, мозг достраивает его в меру своей распущенности. И вот примеры.

А иногда это просто природа балуется .



В потухшем кратере бушует природа? Нет, это деревянный столб, в котором от старости сверху появилась выемка. И мох



Маленький дракон? Почти. Это детеныш броненосца



Белый кот и его тень? Нет, белый кот и черный кот



Что-то из утерянного Ван Гога? Нет. Плесень и грибок на скалах



Да, это гусеница. И нет, никакая бабушка не вышивала у нее на спинке маленьких пингвинчиков или панд



Паутина намокла, а потом приморозило. Поэтому бабушка снова ни при чем



Выглядит, как дымный столб огня от взлетающей ракеты. А на деле — заснеженная ель, на ветках которой развешаны гирлянды



Сатурн для бедных



Медведь? Ну, может, в душе. А так — щенок собаки



Сверхновая на звездном небе... Нет, капли дождя и отражение вспышки



«Лавовый пол»



Птенец прикинулся шишкой



Не картина — окно



Мука? Не похоже



Это просто маленькая лужа



Нет, это не из секс-шопа, это обычный USB-тройник



Кажется, что таксидермист напортачил. Но на деле это вполне живая собака. Просто необычная. Зовут ее Jubilee, и она по жизни такая



Таблеточки?



Скала Морро, а не гигантский кусок золота



Попались?! Нет, это просто стена и сумка с лямками



Крутая квартирка, правда? На самом деле нет. Это внутри гитары



Кадр из НФ-фильма? Звездное скопление? Город? Нет, это народ тусит на Burning Man



Как они все в этот бассейн влезли? А, это еда на сковородке



Какое красивое небо... Или это просто пена по лобовому стеклу стекает?