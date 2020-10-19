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Показалось… Посмотрите на то, чем оно на самом деле не является (24 фото)
Источник материала: Onliner
Сколько бы наука ни билась над изучением тайн мозга, все их объяснить до конца удастся не скоро. А может, и не стоит. Иначе будет сложнее радоваться странным вещам, окружающим нас. Есть термин «парейдолия», который описывает зрительные иллюзии, в основу которых легли вполне обычные и привычные проявления реальности. Когда образ неполный, мозг достраивает его в меру своей распущенности. И вот примеры.
А иногда это просто природа
В потухшем кратере бушует природа? Нет, это деревянный столб, в котором от старости сверху появилась выемка. И мох
Маленький дракон? Почти. Это детеныш броненосца
Белый кот и его тень? Нет, белый кот и черный кот
Что-то из утерянного Ван Гога? Нет. Плесень и грибок на скалах
Да, это гусеница. И нет, никакая бабушка не вышивала у нее на спинке маленьких пингвинчиков или панд
Паутина намокла, а потом приморозило. Поэтому бабушка снова ни при чем
Выглядит, как дымный столб огня от взлетающей ракеты. А на деле — заснеженная ель, на ветках которой развешаны гирлянды
Сатурн для бедных
Медведь? Ну, может, в душе. А так — щенок собаки
Сверхновая на звездном небе... Нет, капли дождя и отражение вспышки
«Лавовый пол»
Птенец прикинулся шишкой
Не картина — окно
Мука? Не похоже
Это просто маленькая лужа
Нет, это не из секс-шопа, это обычный USB-тройник
Кажется, что таксидермист напортачил. Но на деле это вполне живая собака. Просто необычная. Зовут ее Jubilee, и она по жизни такая
Таблеточки?
Скала Морро, а не гигантский кусок золота
Попались?! Нет, это просто стена и сумка с лямками
Крутая квартирка, правда? На самом деле нет. Это внутри гитары
Кадр из НФ-фильма? Звездное скопление? Город? Нет, это народ тусит на Burning Man
Как они все в этот бассейн влезли? А, это еда на сковородке
Какое красивое небо... Или это просто пена по лобовому стеклу стекает?
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 151 Вт, потребление: 525 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 87 дБ, турбощетка
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Сколько бы наука ни билась над изучением тайн мозга, все их объяснить до конца удастся не скоро. А может, и не стоит. Иначе будет сложнее радоваться странным вещам,...
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