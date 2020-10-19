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Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за $400

19.10.2020 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ольга Бойко — дизайнер-декоратор, убежденный в том, что пространство квартиры должно быть не только функциональным, но и красивым. На своем YouTube-канале она показывает, как легко и бюджетно переделать скучный интерьер во что-то мало-мальски интересное и современное. Девушка рассказывает, где купить недорогие материалы и мебель (или даже сделать ее самостоятельно), а также делиться свежими трендами в дизайне.

Ольга преображает комнаты своих друзей, родственников и даже подписчиков — их в ее блоге уже 165 000. На дизайнерскую трансформацию она старается не тратить больше $400. И хоть она и не занимается полноценным ремонтом, выглядят помещения совершенно по-другому.

Вот, например, как у нее получилось изменить однушку своей подруги. Так выглядела кухня до:

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

А так выглядит после:

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

Что было в основной комнате:

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

Что стало:

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

Вообще блогер отлично справляется со спальными комнатами. Вот как она обновила дизайн собственной:

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

— Наверное, главное в моих переделках интерьера это покраска. Это относительно простой и недорогой способ полностью поменять помещение. А затем к базовому цвету помещения я подбираю уже другие элементы: крупные и мелкие детали, которые как раз и создают интерьер. Это такое волшебство, когда из ничего рождается что-то красивое, — пишет Ольга на своем YouTube-канале.

Этот прием она отлично демонстрирует на примере кухни своей подписчицы, радикально поиграв с цветами:

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

Ну и напоследок еще одна переделка кухни. На этот раз уже для родителей.

Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0
Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за 0

 
 
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Ольга Бойко — дизайнер-декоратор, убежденный в том, что пространство квартиры должно быть не только функциональным, но и красивым. На своем YouTube-канале она...
 
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