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Дизайнер показывает, как самому освежить надоевший интерьер всего за $400
Источник материала: Onliner
Ольга Бойко — дизайнер-декоратор, убежденный в том, что пространство квартиры должно быть не только функциональным, но и красивым. На своем
Ольга преображает комнаты своих друзей, родственников и даже подписчиков — их в ее блоге уже 165 000. На дизайнерскую трансформацию она старается не тратить больше $400. И хоть она и не занимается полноценным ремонтом, выглядят помещения совершенно по-другому.
Вот, например, как у нее получилось изменить однушку своей подруги. Так выглядела кухня до:
А так выглядит после:
Что было в основной комнате:
Что стало:
Вообще блогер отлично справляется со спальными комнатами. Вот как она обновила дизайн собственной:
— Наверное, главное в моих переделках интерьера это покраска. Это относительно простой и недорогой способ полностью поменять помещение. А затем к базовому цвету помещения я подбираю уже другие элементы: крупные и мелкие детали, которые как раз и создают интерьер. Это такое волшебство, когда из ничего рождается что-то красивое, — пишет Ольга на своем YouTube-канале.
Этот прием она отлично демонстрирует на примере кухни своей подписчицы, радикально поиграв с цветами:
Ну и напоследок еще одна переделка кухни. На этот раз уже для родителей.
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Ольга Бойко — дизайнер-декоратор, убежденный в том, что пространство квартиры должно быть не только функциональным, но и красивым. На своем YouTube-канале она...
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