Девушка пришла на провластный митинг с 50 BYN в кармане – теперь в соцсетях обсуждают, что столько платят «ябатькам»

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске проходит провластный митинг за Лукашенко ( здесь мы рассказываем, как туда свозили людей почтенного возраста со всей страны ). Помимо остальных на мероприятие пришла молодая девушка. Ее красиво засняли с развивающимся красно-зеленым флагом в руках. Все было хорошо, но потом в соцсетях заметили, что в кармане девушки лежит 50 рублей. Поток юмора на эту тему уже не остановить.

Это прекрасно!



Посмотрите на эту завезённую на митинг военных пенсионеров ябатьку. Из кармана у неё аккуратно так торчит купюра в 50 рублей.



Это именно та сумма, которую обычно платят за участие в лукашистских митингах. pic.twitter.com/bg7CIjOKNq — Roman Protasevich (@pr0tez) October 19, 2020

улічваючы 50 рублеў у кішені вельмі дзіўна што ябацкі збіраюцца не на стомятроўцы. — Мядовы гамафобiк (@mojo_fm) October 19, 2020

Гэта рэклама заробку на мітынгах — Stańczyk (@the_stanczyk) October 19, 2020