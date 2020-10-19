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Девушка пришла на провластный митинг с 50 BYN в кармане – теперь в соцсетях обсуждают, что столько платят «ябатькам»

19.10.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске проходит провластный митинг за Лукашенко (здесь мы рассказываем, как туда свозили людей почтенного возраста со всей страны). Помимо остальных на мероприятие пришла молодая  девушка. Ее красиво засняли с развивающимся красно-зеленым флагом в руках. Все было хорошо, но потом в соцсетях заметили, что в кармане девушки лежит 50 рублей. Поток юмора на эту тему уже не остановить. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит провластный митинг за Лукашенко (здесь мы рассказываем, как туда свозили людей почтенного возраста со всей страны). Помимо остальных на...
 
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