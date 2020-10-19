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Девушка пришла на провластный митинг с 50 BYN в кармане – теперь в соцсетях обсуждают, что столько платят «ябатькам»
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске проходит провластный митинг за Лукашенко (
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Девушка пришла на провластный митинг с 50 BYN в кармане – теперь в соцсетях обсуждают, что столько платят «ябатькам»
Сегодня в Минске проходит провластный митинг за Лукашенко (здесь мы рассказываем, как туда свозили людей почтенного возраста со всей страны). Помимо остальных на...
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