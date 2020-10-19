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Максимальное наказание за то, что делали свою работу. Как судили журналистов TUT.by, Onliner и БелаПАН

19.10.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На протестных акциях в Минске в эти выходные задержали больше 200 человек. Среди них были и журналисты – корреспондент Onliner Дарья Спевак и Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, которые работают для двух изданий – TUT.BY и БелаПАН. 

Все трое попали в РОВД 17 октября, где на них составили административные протоколы. Две ночи они провели на Окрестина, ожидая суда. 

Как судили журналиста Onliner 

Дело рассматривала судья Живица. В свидетелях значились Симончик и Кушнер, которые не явились на заседание. 

Дарья категорически отрицала свою вину – ей также вменяли «неповиновение» капитану патрульно-постовой службы, который якобы требовал от нее покинуть протест. 

Адвокат Дарьи предлагал отправить материалы дела на доработку, так в нем было много несостыковок. Но, зачитав протоколы опроса свидетелей, которые участвовали в задержании, судья вынесла решения, даже не делая перерыв. Дарью признали виновной по статье 23.34 и по статье 23.4. 

Итог: 13 суток ареста

Как судили фотографа TUT.BY и БелаПАН

На Вадима Замировского составили протоколы по статьям 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Его дело также рассматривает судья Живица.

Свидетелей-милиционеров, чьи имена указаны в протоколах – Симончика и Кушнера, – суд решил не вызывать. На процессе зачитала протоколы их опроса, которые полностью дублируют друг друга, а также сам протокол об административном правонарушении.

Вадим участвовал в процессе по видеосвязи. Он заметил, что «в протоколе не указано, как именно я нарушал общественный порядок или участвовал в несанкционированном мероприятии». Однако, судью это не смутило. 

Итог: 15 суток ареста. 

Как судили оператора TUT.BY и БелаПАН

Дело Всеволода Зарубина рассматривала та же судья – Живица, по тем же статьям – 23.34 и 23.4 КоАП. Свою вину Всеволод не признал.

Всеволод пояснил, что действительно находился по адресу, где его якобы задержали за правонарушение, но уточнил, что он выполнял свои профессиональные обязанности. 

Всеволод просил о том, чтобы приобщить к делу видео с телефона, которое он снял перед задержанием. На нем видно, что в акции он не участвовал и сопротивления не оказывал, утверждал Всеволод. Судья это ходатайство отклонила, «поскольку оно направлено на затягивание дела».

Итог: 15 суток ареста. 

На обложке – Всеволод Зарубин, фото: Ольга Шукайло

 
Теги: Минск
 
 
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На протестных акциях в Минске в эти выходные задержали больше 200 человек. Среди них были и журналисты – корреспондент Onliner Дарья Спевак и Вадим Замировский и...
 
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