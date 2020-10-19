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Марши пенсионеров и отставников: акции политических оппонентов в Минске
19.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Площадь Независимости стала в понедельник отправной точкой для двух шествий. Участники "Марша мудрости" под бело-красно-белыми знаменами собрались у Красного костела, их оппоненты с государственной символикой - у памятника Ленину.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сторонники действующей власти начали свою акцию с митинга. Тем временем их оппоненты отправились в сторону площади Якуба Коласа. Обе колонны встретились в районе площади Победы. Участники провластной акции возложили цветы к Вечному огню.
Впервые марш пенсионеров под бело-красно-белыми флагами прошел в Минске в минувший понедельник. Тогда несанкционированное мероприятие также стартовало на площади Независимости, у Академии наук участников марша остановили правоохранители. Для разгона протестующих неделю назад силовики использовали перцовые баллончики, пиротехнику и светошумовые патроны.
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Акции политических оппонентов в один день начались на площади Независимости. Смотрите на видео Sputnik, как выглядели колонны участников "Марша мудрости" и митинга...
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