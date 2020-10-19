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Марши пенсионеров и отставников: акции политических оппонентов в Минске

19.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Площадь Независимости стала в понедельник отправной точкой для двух шествий. Участники "Марша мудрости" под бело-красно-белыми знаменами собрались у Красного костела, их оппоненты с государственной символикой - у памятника Ленину.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Сторонники действующей власти начали свою акцию с митинга. Тем временем их оппоненты отправились в сторону площади Якуба Коласа. Обе колонны встретились в районе площади Победы. Участники провластной акции возложили цветы к Вечному огню.

Впервые марш пенсионеров под бело-красно-белыми флагами прошел в Минске в минувший понедельник. Тогда несанкционированное мероприятие также стартовало на площади Независимости, у Академии наук участников марша остановили правоохранители. Для разгона протестующих неделю назад силовики использовали перцовые баллончики, пиротехнику и светошумовые патроны.

Акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Через неделю после выборов состоялся первый митинг сторонников президента, на котором присутствовал и сам глава государства. Акции в поддержку действующей власти продолжаются с 16 августа.

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Теги: Минск
 
 
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Акции политических оппонентов в один день начались на площади Независимости. Смотрите на видео Sputnik, как выглядели колонны участников "Марша мудрости" и митинга...
 
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