В Минске пройдет международная выставка по цифровой экономике

Источник материала: Sputnik Беларусь

Международная выставка "Новые цифровые технологии в школе" пройдет 22-24 октября на базе Российского центра науки и культуры в Минске.

"Мы уже проводили подобные выставки в прошлом году в Венгрии и Словакии, и они прошли очень насыщенно: программа заинтересовала не только наших соотечественников за рубежом, но и местное население. Доклады экспертов вызывали оживленную дискуссию, а на мастер-классы образовывались очереди. В этом году мы постарались сделать программу выставок еще более интересной и интерактивной, привлекли экспертов ведущих российских вузов и компаний", — прокомментировала вице-президент АНО "НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана" Маргарита Стоянова.

В выставке примут участие специалисты из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского энергетического института, ведущих образовательных центров, предприятий и IT-компаний.

Международная выставка "Новые цифровые технологии в школе" организована МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с Россотрудничеством в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".