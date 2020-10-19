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В Минске пройдет международная выставка по цифровой экономике

19.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Международная выставка "Новые цифровые технологии в школе" пройдет 22-24 октября на базе Российского центра науки и культуры в Минске.

"Мы уже проводили подобные выставки в прошлом году в Венгрии и Словакии, и они прошли очень насыщенно: программа заинтересовала не только наших соотечественников за рубежом, но и местное население. Доклады экспертов вызывали оживленную дискуссию, а на мастер-классы образовывались очереди. В этом году мы постарались сделать программу выставок еще более интересной и интерактивной, привлекли экспертов ведущих российских вузов и компаний", — прокомментировала вице-президент АНО "НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана" Маргарита Стоянова.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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В выставке примут участие специалисты из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского энергетического института, ведущих образовательных центров, предприятий и IT-компаний.

Международная выставка "Новые цифровые технологии в школе" организована МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с Россотрудничеством в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

 
Теги: Минск
 
 
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В программе - знакомство с технологиями виртуальной и дополненной реальностей, искусственным интеллектом и интернетом в промышленности. Также на выставке пройдут...
 
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