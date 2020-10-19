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"Нафтан" без забастовок: что происходит на одном из крупнейших НПЗ Беларуси

19.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На новополоцком "Нафтане" трудятся почти 10,5 тысячи белорусов. Россия – главный поставщик нефти, которую перерабатывает завод.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Команда Sputnik побывала на предприятии и увидела, по какой трубе приходит российская нефть на НПЗ и где хранится сырье.

Первичная переработка сырой нефти происходит на установке АТ-8, которая также была запущена с участием России в 2017 году. Предприятие и сейчас сотрудничает с российскими научно-исследовательскими институтами, чтобы внедрять в производство новые технологии.

Несмотря на то, что в начале года у "Нафтана" возникли сложности с доступом к российскому сырью, завод максимально повысил производительность, чтобы устранить отставание в объемах. Из запланированных в этом году 8,25 млн тонн нефти предприятие намерено переработать 7,4 млн тонн.

В ближайших планах завода – перенаправить нефтяные потоки из Прибалтики в порты РФ. На "Нафтане" утверждают, что технически уже готовы переориентироваться на Усть-Лугу и ждут решений концерна "Белнефтехим" и правительства республики.

Как работает новополоцкий "Нафтан" – в эксклюзивном репортаже Sputnik.

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Sputnik Беларусь приехал на один из крупнейших нефтехимических комплексов республики и посмотрел, как работает завод.
 
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