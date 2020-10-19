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"Нафтан" без забастовок: что происходит на одном из крупнейших НПЗ Беларуси
19.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На новополоцком "Нафтане" трудятся почти 10,5 тысячи белорусов. Россия – главный поставщик нефти, которую перерабатывает завод.
© Sputnik / Виктор Толочко
Команда Sputnik побывала на предприятии и увидела, по какой трубе приходит российская нефть на НПЗ и где хранится сырье.
Первичная переработка сырой нефти происходит на установке АТ-8, которая также была запущена с участием России в 2017 году. Предприятие и сейчас сотрудничает с российскими научно-исследовательскими институтами, чтобы внедрять в производство новые технологии.
Несмотря на то, что в начале года у "Нафтана"
В ближайших планах завода – перенаправить нефтяные потоки из Прибалтики в порты РФ. На "Нафтане" утверждают, что технически уже готовы
Как работает новополоцкий "Нафтан" – в эксклюзивном репортаже Sputnik.
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Sputnik Беларусь приехал на один из крупнейших нефтехимических комплексов республики и посмотрел, как работает завод.
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