|
Больница скорой помощи предупреждает врачей об ответственности за участие в акциях протеста
19.10.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Врачей Минской городской клинической больницы скорой помощи предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста. Объявление было сделано в понедельник утром через громкоговоритель.
Ролик, в котором звучит анонс, был размещен в телеграм-канале «Белые халаты». По громкоговорителю в больнице говорилось: «Участие персонала больницы в несанкционированных массовых мероприятиях в городе влечет административную ответственность».
Собеседник
- Объявление делалось сегодня утром несколько раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачей Минской городской клинической больницы скорой помощи предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста. Объявление было...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)