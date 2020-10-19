Больница скорой помощи предупреждает врачей об ответственности за участие в акциях протеста

Источник материала: Ежедневник

Врачей Минской городской клинической больницы скорой помощи предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста. Объявление было сделано в понедельник утром через громкоговоритель.

Ролик, в котором звучит анонс, был размещен в телеграм-канале «Белые халаты». По громкоговорителю в больнице говорилось: «Участие персонала больницы в несанкционированных массовых мероприятиях в городе влечет административную ответственность».

Собеседник Tut.by в больнице скорой помощи подтвердил: было так.

- Объявление делалось сегодня утром несколько раз.

