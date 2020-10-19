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С 20 октября дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 20 октября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом
С 20 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек.
— Данный уровень цен на моторное топливо в Беларуси в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15−46 процентов, и выше на 16 процентов, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования. Концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной компаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов, — проинформировали в «Белнефтехиме».
Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.
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Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 10 мая: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.
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