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С 20 октября дорожает автомобильное топливо

19.10.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 20 октября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: «Белнефтехим»

С 20 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек.

— Данный уровень цен на моторное топливо в Беларуси в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15−46 процентов, и выше на 16 процентов, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования. Концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной компаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 мая: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

 
 
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Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 10 мая: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.
 
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